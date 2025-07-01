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إقتصاد

البنتاغون يُخصص 3 مليارات دولار لتطوير الدفاع المضاد للصواريخ

Lebanon 24
01-07-2025 | 23:59
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أفادت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون بأن شركة لوكهيد مارتن لأنظمة الروتاري والمهام منحت عقدا بقيمة تقارب 3 مليارات دولار لتطوير حلول حاسوبية لنظام الدفاع المضاد للصواريخ "إيجيس".
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وأوضحت الوزارة في بيان لها: "حصلت شركة لوكهيد مارتن لأنظمة الروتاري والمهام (LM RMS)، ومقرها مورستاون، نيوجيرسي، على عقد حصري لمدة 10 سنوات، بتسليم غير محدد المدة/كمية غير محددة، بقيمة إجمالية تبلغ 2.968.000.000 دولار".

وتنص الوثيقة على أن شركة LM RMS ستجري أبحاثا، وتطور مفاهيم وحلولا برمجية لتحديث جميع مراحل نظام الدفاع الصاروخي الباليستي (التخطيط، والكشف، والتحكم، والاعتراض، والتقييم) وفقا للمتطلبات الحكومية. (روسيا اليوم) 

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