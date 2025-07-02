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عربي-دولي
هجوم روسي بالمسيرات على خاركيف
Lebanon 24
02-07-2025
|
00:27
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قُتل شخص وأصيب آخر بجروح في هجوم بطائرات مسيّرة روسية استهدف، الأربعاء، قرية في خاركيف، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الواقعة في
شمال شرق
أوكرانيا
، فيما علقّت
واشنطن
بعض شحنات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ دفاع جوي، إلى
كييف
.
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وقال الحاكم
أوليغ سينيغوبوف
إنّ 5 طائرات مسيّرة أصابت مستودعات وحافلتين صغيرتين وأكواما من القش في مزرعة بقرية بوريفسكي، ممّا تسبّب باندلاع حريق صغير.
وأضاف في منشور على تطبيق "
تليغرام
": "للأسف، لقد قتل شخص وأصيب آخر بجروح". وأوضح الحاكم أنّ 5 طائرات مسيّرة إضافية استهدفت مزرعة أخرى في قرية فولوسكا بالاكليا، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات.
وبحسب رئيس بلدية خاركيف
إيغور تيريخوف
فقد طال القصف الروسي منطقة نوفوبافارسكي لكنّه لم يتسبّب بوقوع إصابات.
من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن هجوم على مصفاة نفط في منطقة
ساراتوف
الروسية، مؤكدا أنّ هذه المنشأة كانت تُستخدم "لتزويد الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في العدوان المسلح على أوكرانيا بالوقود ومواد التشحيم".
ولم تؤكد السلطات الروسية في الحال وقوع هذا الهجوم.
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