النفط يستقر وسط ترقب لاجتماع أوبك+

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استقرت أسعار الأربعاء مع ترقب المستثمرين اجتماع كبار المنتجين هذا الأسبوع الذي سيحدد مستويات الإنتاج لشهر آب.وزاد سنتا واحدا مسجلا 67.12 دولار للبرميل في الساعة 01:24 بتوقيت غرينتش، بينما غرب الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 65.40 دولار للبرميل.وقال محللون إن توقعات الطلب تلقت دفعة أمس الثلاثاء 1\7\2025 بعد مسح للقطاع الخاص أظهر توسع نشاط المصانع في حزيران بالصين، أكبر مستورد للخام في العالم.ومنذ وقف وإسرائيل هجماتهما المتبادلة في أعقاب صراع استمر 12 يوما، جرى تداول برنت بين 69.04 و66.34 دولار منذ 25 حزيران، مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات من .