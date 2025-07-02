قرار مرتقب من "العمال الكردستاني".. هل سيبدأ بتسليم أسلحته؟

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قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في ، الثلاثاء، إن قد يبدأ تسليم أسلحته "في غضون أيام"، وذلك في أكثر المؤشرات وضوحا حتى الآن على أن الجهود الرامية إلى ضمان نزع سلاح الجماعة المحظورة ربما تقترب من تحقيق نتائج ملموسة.وردا على سؤال صحفيين عما إذا كان هناك جدول زمني لإلقاء مسلحي حزب العمال الكردستاني أسلحتهم، قال المتحدث عمر جليك "لا أريد أن أعطي جدولا زمنيا محددا في هذه المرحلة... وصلنا الآن إلى مرحلة يمكن أن يحدث فيها ذلك في غضون أيام".وأضاف أن الأيام المقبلة ستكون "مهمة للغاية من أجل تركيا خالية من الإرهاب".كان حزب العمال الكردستاني قرر في أيار حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح بعد خوضه صراعا دمويا مع الدولة لأكثر من 4 عقود.وأكد مصدران من حزب العمال الكردستاني في شمال أنه من المتوقع أن تسلم مجموعة صغيرة من المقاتلين أسلحتها في موقع بمدينة السليمانية خلال "الأيام المقبلة".وقال أحد مصدري حزب العمال الكردستاني لرويترز "التحضيرات لتسليم الأسلحة جارية بالتنسيق مع السلطات الأمنية الكردية في السليمانية".وقال مسؤول أمني كردي في السليمانية، طلب عدم هويته لحساسية الأمر، إن عملية التسليم ستخضع لإشراف جهات أمنية من الحكومة المركزية في .وأضاف المسؤول : "إذا سارت الأمور وفقا للخطة، فستُسلم أسلحة حزب العمال الكردستاني الأسبوع المقبل".