Advertisement

عربي-دولي

شملت عقودًا حكومية.. فريق ماسك حصل على بيانات حساسة غير مسبوقة!

Lebanon 24
02-07-2025 | 01:59
A-
A+
Doc-P-1385563-638870437529220592.jpg
Doc-P-1385563-638870437529220592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوردت صحيفة "واشنطن بوست" Washington Post، أمس الثلاثاء، أن فريق الملياردير الأميركي إيلون ماسك، خلال قيادته لوزارة كفاءة الحكومة، وصل بشكل غير مسبوق لبيانات حساسة من داخل سبع وكالات أميركية. وشملت البيانات عقوداً حكومية، أسراراً تجارية، وشكاوى ضد شركات ماسك.
Advertisement

ورغم غياب أدلة على سوء الاستخدام، أثار هذا الوصول قلقاً واسعاً في الأوساط الصناعية والرقابية، ما دفع إلى دعاوى قضائية وتوترات قانونية ما زالت مستمرة لمحاولة كبح هذا النفوذ.
يذكر أن وزارة الكفاءة الحكومية، التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب وقادها ماسك، امتلكت صلاحيات تخترق أنظمة 7 وكالات فيدرالية، بينها الدفاع وناسا والعمل، وصولاً إلى مكتب حماية المستهلك المالي.

من جهتها، قالت جيسيكا تيليبمان، العميدة المساعدة لدراسات قانون المشتريات الحكومية في كلية الحقوق بـ"جامعة جورج واشنطن" إن "هذه المعلومات تُعطي أفضلية، وتُساعد في التنبؤ بالمشتريات القادمة، وتُفصّل ما قد تحتاجه الوكالة، وتُعطي نظرة ثاقبة على آليات عملها الداخلية. ببساطة، أنت تُلقي نظرة على عمليات التفكير الداخلية للوكالة. وليس هذا فحسب، بل على من يُفكّر فيها أيضًا".

يذكر أن المعلومات التي اطلع عليها فريق ماسك شملت عقودًا حكومية، أسرارًا تجارية لشركات منافسة، وخوارزميات لتطبيقات الدفع الإلكتروني.

ففي وكالة ناسا وحدها، راجع الفريق أكثر من 13 ألف عقد ومنحة، مع توصيات ومبررات داخلية، ما يمنح أفضلية كبيرة في الفوز بالعقود المستقبلية. وفي وزارة العمل، شملت البيانات شكاوى ضد "تسلا" و"سبيس إكس"، وسط تعليمات بتسهيل وصول الفريق دون اعتراض، في تجاوز للبروتوكولات الأمنية.

ورغم غياب أدلة على إساءة استخدام البيانات، إلا أن وجودها بيد فريق مقرب من ماسك أثار قلقًا واسعًا، بينما تستمر الدعاوى القضائية لمحاولة كبح هذا النفوذ، الذي لا يزال قائماً حتى بعد مغادرة ماسك لمنصبه.(العربية)
 
مواضيع ذات صلة
إيلون ماسك: سأبقى أتردد على زيارة البيت الأبيض ودعم فريق الكفاءة الحكومية وجهوده
lebanon 24
02/07/2025 15:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": وزير الدفاع الأميركي متّهم بمشاركة معلومات حسّاسة مع أطراف غير حكومية عبر تطبيق "سيغنال"
lebanon 24
02/07/2025 15:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من تجمع العسكريين المتقاعدين: الإتجاه إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة
lebanon 24
02/07/2025 15:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك: في ضوء تصريح الرئيس ترمب بشأن إلغاء العقود الحكومية مع شركتي سنبدأ بإيقاف تشغيل مركبة دراغون الفضائية فورا
lebanon 24
02/07/2025 15:34:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:15 | 2025-07-02
08:13 | 2025-07-02
08:00 | 2025-07-02
07:59 | 2025-07-02
07:44 | 2025-07-02
07:41 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24