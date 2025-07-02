إسرائيل استغلّت فترة حربها مع إيران لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة.. تقرير يكشف التفاصيل

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تحدثت صحف عالمية عن احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار في ، وقال بعضها إن قتلت عددا كبيرا من خلال فترة حربها مع ، وإن دعوى قضائية رفعت ضد جنديين إسرائيليين في .فقد ربط تقرير في صحيفة “نيويوك تايمز” زيارة -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– المرتقبة للولايات المتحدة بإمكاينة التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة.وأشار التقرير إلى توقعات محللين بأن نتنياهو “قد يكون أكثر استعدادا للموافقة على إنهاء الحرب في غزة حتى لو كان ذلك يُخاطر بانسحاب شركائه السياسيين من ائتلافه الحاكم”.ورجحت الصحيفة قبول نتنياهو بوقف إطلاق النار خصوصا بعد مطالبة الرئيس الأميركي في العلن بالتوصل إلى اتفاق واستعادة الأسرى.تصاعد قتل الفلسطينيينوفي صحيفة الغارديان، قال تقرير إن إسرائيل ظلت تقتل الفلسطينيين بالعشرات يوميا، في حين كان الاهتمام الدولي مركزا على حربها مع إيران.ووفقا للتقرير، فقد ظلت إسرائيل -خلال 12 يوما من الحرب مع إيران- تصدر أوامر إخلاء وتقصف الفلسطينيين في قطاع غزة حيث تصاعد عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا قرب مراكز توزيع المساعدات. واستعرض التقرير حصيلة ضحايا بعض أيام الحرب، وذكر أنها وصفت بالثقيلة وجاءت نتيجة حوادث دموية.دعوى ضد جنديين إسرائيليينأما صحيفة “ليبراسيون” فسلطت الضوء على رفع منظمات غير حكومية دعوى أمام الفرنسي، تتهم اثنين من الجنود الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية بقتل مدنيين في غزة.وقالت الصحيفة إن هذه الدعوى هي الأولى من نوعها في فرنسا، مشيرة إلى أنه يجري التحضير حاليا لرفع شكاوى مماثلة في وإيطاليا أيضا.أما صحيفة “هآرتس” فتناولت قرار الحكومة وقف صرف بدل السكن لمعظم سكان المناطق المحيطة بقطاع غزة، وإبلاغهم أنه لا عائق أمام عودتهم.وقالت الصحيفة إن القرار “أثار كثيرا من الجدل وحالة من عدم اليقين بشأن التهديدات المحتملة في ظل حرب مستمرة وغياب صفقة رهائن تعيد الهدوء للمنطقة”.كما نقلت عن بعض الرافضين للعودة في ظل الوضع القائم أن قرار الحكومة “لا يتناسب مع الواقع حيث لا يزال دوي الانفجارات والقصف يسمع”.خطر يتهدد إسرائيلوأخيرا، تحدثت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن ما اعتبرته خطرا يتهدد إسرائيل من الداخل ويتمثل في المستوطنين. وقالت في مقال إن الخطر “نابع من معاداتهم للجنود الإسرائيليين”.ووفقا للصحيفة، فإن هذا العداء “ينعكس في عرقلة مهامهم أو شن هجماتهم على ثكنات عسكرية إذا أصيب أحدهم، بالإضافة إلى ما ينفذونه من اعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية”.وأعرب المقال عن استغرابه من أن هؤلاء يقومون بكل هذه الأمور دون أن يتعرضوا للمحاسبة، بل يحظون بتأييد ضمني من الحكومة.