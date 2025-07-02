مقتل 4 أشخاص في انقلاب بارج بحري بخليج السويس شرقي مصر

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أعلنت مساء الثلاثاء انقلاب بارج بحري في شرقي البلاد، تسبب في مقتل 4 وفقدان آخرين.وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت بلاغا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري “آدم مارين 12” بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، على بُعد نحو 300 كيلومتر جنوبي القناة السويس، وتُعد أحد أبرز مواقع إنتاج في مصر.وأفادت مصادر تابعة لسلطات بأنه جرى تأكيد مقتل 4 أشخاص على الأقل حتى الآن، وفقد 6 آخرين، وإنقاذ 21.ولا يُتوقع أن يُسبب الحادث اضطرابات في الملاحة بالقناة.وذكرت مصادر في قطاع البترول أن البارج كان في طريقه إلى موقع جديد عندما انقلب في وقت سابق من المساء.وكان البارج يعمل في منطقة امتياز مملوكة لشركة أديس لخدمات الحفر البحري، حيث كان يحفر عدة آبار.وأضافت الوزارة أن وزيري البترول والعمل توجها على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانيا على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.وقالت الوزارة إنها تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة.