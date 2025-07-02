زيلينسكي: العقوبات تؤلم روسيا

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قال الرئيس الأوكراني، ، إن بلاده لديها أدلة واضحة على أن المفروضة على “مؤلمة” وإذا استمرت فستنتهي الحرب.وأضاف عبر حسابه على “تليغرام”: “لدينا أدلة واضحة، أكدها شركاؤنا، على أن العقوبات مؤلمة حقاً لروسيا. وإذا استمر هذا الضغط، فسيدفع روسيا إلى التفكير خارج منطق الجبهات والكراهية تجاه جيرانها”.وعبر الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تكون الأشهر الستة المقبلة التي ترأس فيها الدنمارك مثمرة في ما يتعلق بقضايا الأمن: “بما في ذلك دعم ، وكذلك في ما يخص العقوبات، حتى يكون الضغط على روسيا فعالاً حقاً، ويؤدي إلى إنهاء هذه الحرب”