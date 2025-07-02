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عربي-دولي

زيلينسكي: العقوبات تؤلم روسيا

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:11
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لديها أدلة واضحة على أن العقوبات المفروضة على روسيا “مؤلمة” وإذا استمرت فستنتهي الحرب.
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وأضاف زيلينسكي عبر حسابه على “تليغرام”: “لدينا أدلة واضحة، أكدها شركاؤنا، على أن العقوبات مؤلمة حقاً لروسيا. وإذا استمر هذا الضغط، فسيدفع روسيا إلى التفكير خارج منطق الجبهات والكراهية تجاه جيرانها”.

وعبر الرئيس الأوكراني عن أمله في أن تكون الأشهر الستة المقبلة التي ترأس فيها الدنمارك مجلس الاتحاد الأوروبي مثمرة في ما يتعلق بقضايا الأمن: “بما في ذلك دعم الصناعات الدفاعية، وكذلك في ما يخص العقوبات، حتى يكون الضغط على روسيا فعالاً حقاً، ويؤدي إلى إنهاء هذه الحرب”
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