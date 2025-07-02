رئيس الوزراء العراقي: انهيار النظام الإيراني سيشعل المنطقة ويهدد أمن العراق

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حذّر رئيس الوزراء ، ، من “الحسابات المتسرعة” لانهيار النظام في ، قائلاً إنه سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها ويخلق فراغاً أمنياً في منطقة مضطربة بالفعل.وقال السوداني لهيئة الإذاعة (بي بي سي): “النظام في إيران ليس ضعيفاً كما يُصور أنه قد ينهار سريعاً. إنه نظام له جذور مترسخة، وله مؤيدون وأنصار كثيرون”.وأضاف ردّاً على سؤال عن تأثير انهيار النظام في : “المنطق يقول إن اندلاع أي حريق في أي مكان في الجوار، سيمتد إلى جميع أنحاء المنطقة. ليس هناك أحد محصن ضد هذا الحريق”.وقال السوداني إن العراق لديه “قلق حقيقي” من امتداد الحرب إلى جميع أنحاء المنطقة.