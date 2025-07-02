Advertisement

عربي-دولي

رئيس الوزراء العراقي: انهيار النظام الإيراني سيشعل المنطقة ويهدد أمن العراق

Lebanon 24
02-07-2025 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1385603-638870489192501837.jpg
Doc-P-1385603-638870489192501837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، من “الحسابات المتسرعة” لانهيار النظام في إيران، قائلاً إنه سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها ويخلق فراغاً أمنياً في منطقة مضطربة بالفعل.
Advertisement

وقال السوداني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “النظام في إيران ليس ضعيفاً كما يُصور أنه قد ينهار سريعاً. إنه نظام له جذور مترسخة، وله مؤيدون وأنصار كثيرون”.
وأضاف ردّاً على سؤال عن تأثير انهيار النظام في إيران على العراق: “المنطق يقول إن اندلاع أي حريق في أي مكان في الجوار، سيمتد إلى جميع أنحاء المنطقة. ليس هناك أحد محصن ضد هذا الحريق”.

وقال السوداني إن العراق لديه “قلق حقيقي” من امتداد الحرب إلى جميع أنحاء المنطقة.
مواضيع ذات صلة
السيسي للرئيس الإيراني: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران يهدد أمن واستقرار المنطقة
lebanon 24
02/07/2025 15:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس العراقي: شبح الحرب يُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة
lebanon 24
02/07/2025 15:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس العراقي: شبح الحرب يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة
lebanon 24
02/07/2025 15:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد عمليات تشويش واسعة النطاق لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الحدود العراقية الإيرانية وشرق العراق
lebanon 24
02/07/2025 15:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:35 | 2025-07-02
08:15 | 2025-07-02
08:13 | 2025-07-02
08:00 | 2025-07-02
07:59 | 2025-07-02
07:44 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24