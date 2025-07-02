بعد ان اقره البرلمان الايراني الشهر الماضي.. الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن صادق، اليوم الأربعاء، على قانون أقره الشهر الماضي لتعليق التعاون مع والبدء بتنفيذه.يذكر أن البرلمان كان قد أقر القانون عقب الضربات والأميركية على منشآت نووية إيرانية.وأورد التلفزيون أن "صادق على قانون تعليق التعاون مع الذرية" التابعة للأمم المتحدة، ما يجعله نافذا.