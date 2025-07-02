وزيرة إسرائيلية: غزة جزء من "أرض إسرائيل" ويجب فرض السيادة عليها

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صرحت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، مساء أمس الثلاثاء، أن يُعد “جزءا من أرض إسرائيل”.جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر عقد داخل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، خُصّص للدعوة إلى إعادة التواجد الأمني في “قبر يوسف” شرق مدينة نابلس، الواقعة ضمن المنطقة “أ” الخاضعة لسيطرة السلطة بموجب اتفاق أوسلو لعام 1995، بحسب القناة السابعة العبرية.وقالت ستروك، المنتمية لحزب “الصهيونية الدينية” الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش: “لا يمكننا أن نقبل بأن يُقال إن ذرة تراب من أرض ليست جزءا من وطننا. ويجب أن نُطبق هذا المبدأ أيضا على غزة”، وفق زعمها.وأضافت: “هناك حديث عن أنه بعد كل ما فعلناه في غزة، ربما سنسلمها لجهة عربية ليست بل جهة تُعتبر ودّية. لكننا جربنا ذلك من قبل عندما سلمناها لأبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، الذي كان يُعتبر جهة ودية أيضا، ورأينا أوصلنا هذا الخيار”.وتابعت مواصلة مزاعمها: “يجب أن نُدرك أن غزة، تماما مثل نابلس أو (محافظتان بالضفة الغربية المحتلة) أو يتسهار وشافي شومرون (مستوطنتان شمالي الضفة)، هي جزء من أرض إسرائيل”.وختمت الإسرائيلية بالقول: “علينا أن نُبلغ العالم كله بمن فيهم رئيس وزرائنا، أن غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل. هذا اختبار وعلينا اجتيازه”.