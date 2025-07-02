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عربي-دولي

إصابات في صفوف الجيش الإسرائيليّ... ما الذي حدث في غزة؟

Lebanon 24
02-07-2025 | 05:16
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أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة عن إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروحٍ خطيرة.
 
 
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيليّة، إلى أنّ الجنود أُصيبوا جراء إنفجار عبوة ناسفة بدبابة في قطاع غزة.
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