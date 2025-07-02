إصابات في صفوف الجيش الإسرائيليّ... ما الذي حدث في غزة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة عن إصابة 4 جنود إسرائيليين بجروحٍ خطيرة.

وأشارت الإسرائيليّة، إلى أنّ الجنود أُصيبوا جراء إنفجار عبوة ناسفة بدبابة في .