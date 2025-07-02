قرار عاجل... فرنسا تُغلق المدارس وبرج إيفل

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قرّرت إغلاق أكثر من 1350 مدرسة بشكل جزئي أو كليّ، كما أُغلق الطابق العلوي من ، في خطوة احترازية لحماية الزوار من تأثيرات الحرارة المرتفعة.ووفق "ميتيو فرانس"، يُتوقع أن تسجل درجات الحرارة في بعض المناطق 41 درجة مئوية، وتتراوح بين 36 و39 درجة في مناطق أخرى.وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى في 16 مقاطعة، ورفعت مستوى الإنذار في 68 مقاطعة أخرى.وفي ظل الأجواء الحارّة، دعت السلطات المواطنين والسياح إلى الإكثار من شرب الماء. (ارم نيوز)