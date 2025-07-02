من الأرجنتين.. ترحيل عائلة فلسطينية بعد احتجازها داخل مطار

رحلت السلطات الأرجنتينية عائلة فلسطينية مكونة من 5 أفراد بعد احتجازها لأكثر من 24 ساعة في قسم الهجرة بمطار إيزيزا في بوينس آيرس.



Advertisement وأشارت المصادر إلى أن العائلة جرى ترحيلها رغم سفر أفرادها بتأشيرات سياحية صادرة من السفارة الأرجنتينية في هرتسليا، ورسالة دعوة، وتأمينات طبية، وحجوزات فندقية، وتذاكر عودة. وأشارت المصادر إلى أن العائلة جرى ترحيلها رغم سفر أفرادها بتأشيرات سياحية صادرة من السفارة الأرجنتينية في هرتسليا، ورسالة دعوة، وتأمينات طبية، وحجوزات فندقية، وتذاكر عودة.



ووفقا لصحيفتي "باجينا 12″ و"تيمبو أرجنتينو" المحليتين اليساريتين، فقد وصلت العائلة إلى بوينس آيرس في 16 حزيران الماضي بعد تأخير في مغادرة إلى ، حيث سافرت من هناك إلى إسطنبول ثم إلى قبل وصولها إلى .



وتقول العائلة إن أفرادها تعرضوا للخداع لتوقيع وثائق باللغة بالكامل في تفيد بأنهم "سياح مزيفون"، مما سمح بترحيلهم.



كذلك، ذكرت الصحيفتان أن سفير في الأرجنتين حاول التدخل لصالحهم لكن تدخله لم يُجدِ نفعا.

وتقول العائلة، التي استقلت طائرة متجهة إلى إسطنبول، إن حقوقها قد انتُهكت وتعرضت لمعاملة سيئة جراء احتجازها بشكل لا إنساني في مطار إيزيزا.



وتأتي هذه الحادثة في وقت شدد فيه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، المؤيد لإسرائيل، موقفه بشأن الهجرة بزيادة عمليات الترحيل، وفرض قيود على الجنسية، وفرض رسوم على الأجانب مقابل استخدامهم مرافق الرعاية الصحية العامة والجامعات. (الجزيرة نت)