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عربي-دولي

من الأرجنتين.. ترحيل عائلة فلسطينية بعد احتجازها داخل مطار

Lebanon 24
02-07-2025 | 05:47
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رحلت السلطات الأرجنتينية عائلة فلسطينية مكونة من 5 أفراد بعد احتجازها لأكثر من 24 ساعة في قسم الهجرة بمطار إيزيزا في بوينس آيرس.
 
 
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وأشارت المصادر إلى أن العائلة الفلسطينية جرى ترحيلها رغم سفر أفرادها بتأشيرات سياحية صادرة من السفارة الأرجنتينية في هرتسليا، ورسالة دعوة، وتأمينات طبية، وحجوزات فندقية، وتذاكر عودة.

ووفقا لصحيفتي "باجينا 12″ و"تيمبو أرجنتينو" المحليتين اليساريتين، فقد وصلت العائلة إلى بوينس آيرس في 16 حزيران الماضي بعد تأخير في مغادرة الضفة الغربية إلى الأردن، حيث سافرت من هناك إلى إسطنبول ثم إلى البرازيل قبل وصولها إلى الأرجنتين.

وتقول العائلة إن أفرادها تعرضوا للخداع لتوقيع وثائق باللغة الإسبانية بالكامل في المطار تفيد بأنهم "سياح مزيفون"، مما سمح بترحيلهم.

كذلك، ذكرت الصحيفتان أن سفير السلطة الفلسطينية في الأرجنتين حاول التدخل لصالحهم لكن تدخله لم يُجدِ نفعا.
 
 
وتقول العائلة، التي استقلت طائرة متجهة إلى إسطنبول، إن حقوقها قد انتُهكت وتعرضت لمعاملة سيئة جراء احتجازها بشكل لا إنساني في مطار إيزيزا.

وتأتي هذه الحادثة في وقت شدد فيه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، المؤيد لإسرائيل، موقفه بشأن الهجرة بزيادة عمليات الترحيل، وفرض قيود على الجنسية، وفرض رسوم على الأجانب مقابل استخدامهم مرافق الرعاية الصحية العامة والجامعات. (الجزيرة نت)
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