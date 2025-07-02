"مفاجأة للحوثيين".. تهديد من أميركا وإسرائيل لليمن!

تحدثت صحيفة "معاريف" ، مساء الثلاثاء، عن "مفاجأة" لجماعة الحوثيين اليمنية يحضرها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين والرئيس الأميركي ، وذلك في أعقاب إطلاق الجماعة صاروخ جديد صوب الأراضي المحتلة.

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وقالت الصحيفة إن "نتنياهو وترامب يحضران مفاجأة للحوثيين"، مشيرة إلى أن سلاح الجو اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه أهداف إسرائيلية، وجرى تفعيل صفارات الإنذار في كافة المناطق.



ولفتت إلى أن وزير الجيش يسرائيل كاتس هدد جماعة الحوثي اليمنية رداً على إطلاق الصاروخ، وقال إنّ "مصير اليمن مصير ".

وتابع كاتس قائلا: "بعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهرنا، سنضرب ذيل الأفعى في اليمن"، بحسب تعبيره.



وأردف قائلاً: "من يرفع يده ضد ، ستُقطع يده"، فيما وجه السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي تلميحاً قوياً عبر تغريدة نشرها، ووجه فيها تهديدا للحوثيين، وقال: "ربما ينبغي على قاذفات بي-2 زيارة اليمن".





كذلك، ذكرت "معاريف" أن هذه التطورات تسبق زيارة نتنياهو الرسمية إلى ، والتي تتزامن أيضا مع وجود محادثات يجريها الوزير رون ديرمر مع كبار مسؤولي الإدارة ، بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في .

وأشارت إلى أن مصادر مشاركة في المحادثات تفيد بأن الوسطاء القطريين يمارسون هذه المرة ضغطاً حقيقياً على قيادة حركة ، للموافقة على الخطوط العريضة.



وأوضحت أن "المقترح الحالي مشابه للمقترح الذي طُرح قبل نحو ثلاثة أسابيع، ولكنه يتضمن تغييراً في الجدول ، إذ سيتم إطلاق سراح ثمانية رهائن أحياء في بداية الاتفاق، ولكن هذه المرة بدلًا من إطلاق سراح رهينتين في اليوم الستين، كما هو منصوص عليه في الخطة الأصلية، يتضمن المقترح الجديد إطلاق سراحهم في اليوم الخمسين".



وبيّنت أنه "بالإضافة إلى ذلك، ستُعاد جثث 18 قتيلاً تحتجزهم حماس إلى إسرائيل، خلال فترة وقف إطلاق النار"، لافتة إلى أنَّ "قطر تعرب عن تفاؤلها، وتعتقد أن هناك فرصة حقيقية هذه المرة للتوصل إلى اتفاق مع حماس، وفي إسرائيل أيضا يسود شعور بالحذر ممزوجا بالتفاؤل".



ونقلت "معاريف" عن مسؤولين كبار قولهم: "تتزايد فرص التقدم في الاتفاق، بل ويتوقعون إمكانية تحقيق اختراق في الأيام المقبلة". (عربي21)