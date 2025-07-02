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عربي-دولي

بعد الحرب مع إسرائيل... إيران قد تشتري طائرات حربيّة من الصين

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:09
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بدأت الشبكات الاجتماعية في بحث احتمال شراء إيران لطائرات الإنذار الراداري المبكر ومقاتلات J-10C الصينية من جيل 4+.
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كما أفادت قناة "فوينا إي مير" الروسية على "تلغرام"، أنّه من المتوقع أنّ تحل مقاتلة J-10C محل الطائرات القديمة جدا F-4 وF-5 وF-14.
 
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