بعد الحرب مع إسرائيل... إيران قد تشتري طائرات حربيّة من الصين

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بدأت الشبكات الاجتماعية في بحث احتمال شراء لطائرات الإنذار الراداري المبكر ومقاتلات J-10C من جيل 4+.كما أفادت قناة "فوينا إي مير" الروسية على " "، أنّه من المتوقع أنّ تحل مقاتلة J-10C محل الطائرات القديمة جدا F-4 وF-5 وF-14.