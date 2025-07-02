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عربي-دولي

"هجمات خارجية".. اضطرابات تطال الإنترنت في إيران!

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:20
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أعلن وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي، اليوم الأربعاء، عودة الاضطرابات في شبكة الإنترنت، وعزا السبب إلى هجمات خارجية.
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ونقل التلفزيون الإيراني عن هاشمي قوله إن القيود والاضطرابات في الإنترنت عادت أمس الثلاثاء، موضحا أن "الهجمات التي تم تحديد مصدرها من خارج البلاد، كانت السبب في هذه الاضطرابات، وهي نتيجة للتهديدات الأمنية”.
 
وذكر أنَّ الجهات الأمنية والاستخباراتية تتابع الأمر في الإنترنت بدقة وحساسية.

وكان الوزير الإيراني أعلن سابقا أن وضع الإنترنت في البلاد قد عاد إلى حالته السابقة، أي ما قبل الحرب.

وخلال الهجوم الإسرائيلي على إيران الشهر الماضي، أعلنت السلطات أن البنية التحتية الرقمية للبلاد تعرضت لما وصفتها بحرب إلكترونية ضخمة من جانب إسرائيل.
 
وأكدت السلطات أنه تم صد عدد كبير من الهجمات السيبرانية الإسرائيلية بنجاح، وتوجيه "ضربات قاسية" قاسية لإسرائيل رداً على ذلك.

وتحدثت تقارير إعلامية حينها عن انقطاع واسع في الإنترنت بعدة محافظات إيرانية.

وحتى قبل المواجهة الأخيرة، لطالما تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات عن حرب "صامتة" بينهما ميدانها الفضاء السيبراني، طالت في جملة أهدافها، منظمات حكومية ومنشآت مدنية. (الجزيرة نت)
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