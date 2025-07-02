بين ألمانيا وبريطانيا.. "معاهدة مرتقبة" وهذا فحواها!

نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة قولها أنّ وألمانيا تستعدان لتوقيع معاهدة دفاع مشترك واسعة النطاق، تعتبر فيها كل دولة أي تهديد استراتيجي يواجه الدولة الأخرى تهديداً لها.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين أن نص المعاهدة مع على وشك الاكتمال ويتوقع التصديق عليه في 17 يوليو/تموز الجاري.



وقالت إن رئيس الوزراء والمستشار الألماني السابق وضعا أسس المعاهدة في إعلان مشترك صدر الصيف الماضي، ووعدا بتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصادية.



وتتضمن المعاهدة - بحسب ذات المصدر- فصولاً رئيسية، منها فصل مخصص للدفاع، استنادا على اتفاقية "ترينيتي هاوس" الموقعة العام الماضي، والتي تنص على أن أي تهديد استراتيجي لإحدى الدولتين يُمثل تهديدا للأخرى.



ومن المتوقع أن تتضمن تدابير إضافية بشأن معالجة الهجرة غير الشرعية والنقل والبحث والابتكار.



كذلك، من المقرر أن تتضمن التزاماً بتعزيز عبر الحدود – وهي مسألة شائكة للغاية بالنسبة لحكومة ستارمر في ظل مواجهته ضغوطا للحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية. (الجزيرة نت)