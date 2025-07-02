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عربي-دولي

الحرارة اقتربت من الـ50 درجة في دولة عربيّة.. وتسجيل إصابات ووفيات بمرض خطير

Lebanon 24
02-07-2025 | 07:41
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سجلت ولاية البحر الأحمر في السودان درجات حرارة مئوية اقتربت من الخمسين، فيما أعلنت وزارة الصحة عن كارثة صحية جديدة، بتسجيل 186 إصابة بمرض السحائي، بينها 15 حالة وفاة في سبع ولايات متفرقة.
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وأفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن بورتسودان الساحلية ومدينة دنقلا في شمال البلاد، سجلتا 44 درجة مئوية. كما تراوحت درجات الحرارة في ولايات نهر النيل والشمالية بين 45 و46 درجة. (العربية)
 
 
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