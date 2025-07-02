الحرارة اقتربت من الـ50 درجة في دولة عربيّة.. وتسجيل إصابات ووفيات بمرض خطير

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سجلت ولاية في درجات حرارة مئوية اقتربت من الخمسين، فيما أعلنت عن كارثة صحية جديدة، بتسجيل 186 إصابة بمرض السحائي، بينها 15 حالة وفاة في سبع ولايات متفرقة.وأفادت أن الساحلية ومدينة دنقلا في شمال البلاد، سجلتا 44 درجة مئوية. كما تراوحت درجات الحرارة في ولايات نهر النيل والشمالية بين 45 و46 درجة. (العربية)