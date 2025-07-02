Advertisement

عربي-دولي

حماس لزعيم عشيرة في غزة: أمامك 10 أيام للاستسلام

Lebanon 24
02-07-2025 | 08:15
A-
A+

Doc-P-1385749-638870660923651452.jpg
Doc-P-1385749-638870660923651452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعطت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة، الأربعاء، مهلة لزعيم عشيرة بدوية مسلحة يعارض إدارة الحركة للقطاع الفلسطيني لتسليم نفسه والخضوع للمحاكمة، واتهمته بالخيانة والتخابر.
Advertisement

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار اتخذته ما أسمتها "المحكمة الثورية".

وأضاف البيان أن أمام ياسر أبو شباب، الذي لا يعترف بسلطة حماس ويتهمها بالإضرار بمصالح غزة، مهلة 10 أيام لتسليم نفسه.

وحثت المحكمة الفلسطينيين على إبلاغ مسؤولي حماس الأمنيين عن مكان وجود أبو شباب الذي لا يزال حتى الآن بعيدا عن قبضتهم في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.

وتتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وتقول إنه مدعوم من إسرائيل. (سكاي نيوز)

مواضيع ذات صلة
ترامب: ما يحدث في غزة غير مجد وكل ١٠ سنوات يعودون إلى الوراء ولديهم حماس
lebanon 24
02/07/2025 19:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية تُعلن دمج الوحدات العسكرية: لا تمديد بعد 10 أيام
lebanon 24
02/07/2025 19:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة عربيّة شهيرة تتحدّث عن إرتباطها بشاب هنديّ: العلاقة استمرّت 10 أيّام فقط
lebanon 24
02/07/2025 19:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو بعث رسائل إلى البيت الابيض تشير إلى أنه معني بإنهاء الحرب على غزة خلال 10 أيام
lebanon 24
02/07/2025 19:41:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:10 | 2025-07-02
11:43 | 2025-07-02
11:35 | 2025-07-02
11:19 | 2025-07-02
11:16 | 2025-07-02
11:13 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24