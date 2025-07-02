حماس لزعيم عشيرة في غزة: أمامك 10 أيام للاستسلام

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أعطت التي تديرها حركة في غزة، الأربعاء، مهلة لزعيم عشيرة بدوية مسلحة يعارض إدارة الحركة للقطاع الفلسطيني لتسليم نفسه والخضوع للمحاكمة، واتهمته بالخيانة والتخابر.وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار اتخذته ما أسمتها " ".وأضاف البيان أن أمام ياسر أبو شباب، الذي لا يعترف بسلطة حماس ويتهمها بالإضرار بمصالح غزة، مهلة 10 أيام لتسليم نفسه.وحثت المحكمة على إبلاغ مسؤولي حماس الأمنيين عن مكان وجود أبو شباب الذي لا يزال حتى الآن بعيدا عن قبضتهم في منطقة جنوبي التي تسيطر عليها القوات .وتتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وتقول إنه مدعوم من . (سكاي نيوز)