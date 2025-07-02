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عربي-دولي
حماس لزعيم عشيرة في غزة: أمامك 10 أيام للاستسلام
Lebanon 24
02-07-2025
|
08:15
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أعطت
وزارة الداخلية
التي تديرها حركة
حماس
في غزة، الأربعاء، مهلة لزعيم عشيرة بدوية مسلحة يعارض إدارة الحركة للقطاع الفلسطيني لتسليم نفسه والخضوع للمحاكمة، واتهمته بالخيانة والتخابر.
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وذكر بيان صادر عن الوزارة أن القرار اتخذته ما أسمتها "
المحكمة الثورية
".
وأضاف البيان أن أمام ياسر أبو شباب، الذي لا يعترف بسلطة حماس ويتهمها بالإضرار بمصالح غزة، مهلة 10 أيام لتسليم نفسه.
وحثت المحكمة
الفلسطينيين
على إبلاغ مسؤولي حماس الأمنيين عن مكان وجود أبو شباب الذي لا يزال حتى الآن بعيدا عن قبضتهم في منطقة
رفح
جنوبي
قطاع غزة
التي تسيطر عليها القوات
الإسرائيلية
.
وتتهم حماس أبو شباب بنهب شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة وتقول إنه مدعوم من
إسرائيل
. (سكاي نيوز)
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