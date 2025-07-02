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عربي-دولي

شاهدوا لأوّل مرّة... زعيم كوريا الشمالية يذرف الدموع! (صور)

Lebanon 24
02-07-2025 | 08:13
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أظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية لكوريا الشمالية، الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، وهو يبدو متأثراً للغاية ويبكي، أثناء تأبين جنود كوريين شماليين يُعتقد أنهم قُتلوا أثناء قتالهم إلى جانب القوات الروسية في الحرب مع أوكرانيا.
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اللقطات، التي عرضها التلفزيون المركزي الكوري الشمالي ونقلتها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أظهرت كيم وهو يضع العلم الكوري الشمالي على نعش.

وتم التقاط هذه الصور أثناء فعالية ثقافية أُقيمت في مسرح شرق بيونغ يانغ الكبير، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعاهدة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين كوريا الشمالية وروسيا. (العربية)
 
 
 
 
الزعيم الكوري الشمالي <a class='entities-links' href='/entity/1161407078/كيم-جونغ-أون/ar/1?utm_term=PublicFigures-كيم-جونغ-أون&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-كيم-جونغ-أون&id=28869&catid=0&pagetype=PublicFigures'>كيم جونغ أون</a> خلال تأبين الجنود الذين قتلوا في الحرب مع أوكرانيا (نقلاً عن وكالة أ.ف.ب.)
 
الزعيم الكوري الشمالي <a class='entities-links' href='/entity/1500798032/كيم-جونغ/ar/1?utm_term=PublicFigures-كيم-جونغ&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-كيم-جونغ&id=100928&catid=0&pagetype=PublicFigures'>كيم جونغ</a> أون خلال تأبين الجنود الذين قتلوا في الحرب مع أوكرانيا (نقلاً عن وكالة أ.ف.ب.)
 
الزعيم الكوري الشمالي كيم <a class='entities-links' href='/entity/1798649474/جونغ/ar/1?utm_term=PublicFigures-جونغ&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-جونغ&id=146038&catid=0&pagetype=PublicFigures'>جونغ</a> أون خلال تأبين الجنود الذين قتلوا في الحرب مع أوكرانيا (نقلاً عن وكالة رويترز)
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