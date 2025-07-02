شاهدوا لأوّل مرّة... زعيم كوريا الشمالية يذرف الدموع! (صور)

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أظهرت لقطات بثتها لكوريا الشمالية، الزعيم الكوري كيم يونغ أون، وهو يبدو متأثراً للغاية ويبكي، أثناء تأبين جنود كوريين شماليين يُعتقد أنهم قُتلوا أثناء قتالهم إلى جانب القوات الروسية في الحرب مع .اللقطات، التي عرضها التلفزيون المركزي الكوري الشمالي ونقلتها وكالة "يونهاب" الجنوبية للأنباء، أظهرت كيم وهو يضع الكوري الشمالي على نعش.وتم التقاط هذه الصور أثناء فعالية ثقافية أُقيمت في مسرح شرق الكبير، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعاهدة "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين وروسيا. (العربية)