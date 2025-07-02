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وزير إسرائيلي: الوقت قد حان لضم الضفة الغربية

Lebanon 24
02-07-2025 | 08:35
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ذكر وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، أن "الوقت قد حان" لضم الضفة الغربية، خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان.
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وأضاف الوزير: "أعتقد أن هذه الفترة، بعيداً عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية التي يجب ألا نضيعها"، في إشارة إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الأربعاء.

وأخبر ليفين داجان، طبقاً لبيان صادر عن مكتب هذا الأخير ومقطع فيديو أصدره: "حان وقت السيادة، حان وقت تطبيقها. موقفي في هذا الأمر صارم، هذا أمر واضح".

وأضاف أن القضية يجب أن تكون على "رأس قائمة الأولويات". (العربية)
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