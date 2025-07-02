وزير إسرائيلي: الوقت قد حان لضم الضفة الغربية

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ذكر وزير العدل ، ، أن "الوقت قد حان" لضم ، خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين .وأضاف الوزير: "أعتقد أن هذه الفترة، بعيداً عن الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية التي يجب ألا نضيعها"، في إشارة إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، حسب صحيفة "تايمز أوف "، اليوم الأربعاء.وأخبر ليفين داجان، طبقاً لبيان صادر عن مكتب هذا الأخير ومقطع فيديو أصدره: "حان وقت السيادة، حان وقت تطبيقها. موقفي في هذا الأمر صارم، هذا أمر واضح".وأضاف أن القضية يجب أن تكون على "رأس قائمة الأولويات". (العربية)