تحذير عالمي.. موجات حرّ سنوية قاتلة على الأبواب

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حذر خبراء من تصاعد خطورة موجات الحرارة التي ستشهدها مناطق واسعة من العالم في السنوات المقبلة، مؤكدين أن التغير المناخي يعد السبب في تفاقم شدة هذه الموجات التي تجاوزت هذا العام درجات 40 مئوية، وتكرار حدوثها.وأوضح الخبراء، وفقًا لصحيفة " ميل"، أن موجات الحر الشديدة التي شهدتها دول هذا العام ليست سوى بداية لما هو أسوأ، متوقعين أن تكون موجات الحرارة المستقبلية أطول وأكثر فتكا.وقال ريتشارد ألان من جامعة : "زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن النشاطات البشرية تعيق قدرة الأرض على التخلص من الحرارة الزائدة إلى الفضاء". وأضاف أن الجو الأكثر حرارة وجفافًا يسرّع من تجفيف التربة، ما يجعل موجات الحرارة أكثر حدة وتأثيرًا.وأشار إلى أن الظروف المناخية التي كانت تؤدي سابقًا إلى أحداث مناخية معتدلة، أصبحت الآن تؤدي إلى موجات حر متطرفة.وحذرت الدراسات من أن درجات الحرارة في أوروبا قد ترتفع بمعدل 3.1 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل إذا لم يتم خفض الانبعاثات. في هذا السيناريو، قد تواجه أوروبا موجات حر تستمر لشهر كامل، مع ارتفاع متكرر لدرجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية. وقد تشهد مدن مثل وإشبيلية زيادة في الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة مئوية.وأكد الخبراء أن موجات الحرارة التي كانت تحدث مرة كل 50 عامًا أصبحت تتكرر كل خمس سنوات، نتيجة لتزايد مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.وخلال الخمسين عامًا الماضية، ارتفعت درجات الحرارة الصيفية في غرب أوروبا بمعدل 2.6 درجة مئوية في المتوسط، ويستمر هذا الاتجاه التصاعدي في حال عدم اتخاذ إجراءات فعالة.كما تشير الدراسات إلى أن مدن جنوب وشرق أوروبا قد تشهد زيادة في عدد الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 35 درجة مئوية بمعدل 10 أيام سنويًا مع ارتفاع درجات الحرارة بثلاث درجات مئوية. وقد تواجه مدن مثل مدريد حتى 77 يومًا في السنة بحرارة فوق 35 درجة مئوية بحلول عام 2100 إذا لم تتخذ تدابير للحد من تغير المناخ.بدوره، قال الدكتور دايك، عالم أنظمة الأرض بجامعة إكستر: "إذا لم نتوقف سريعًا عن حرق الوقود الأحفوري، فإن موجات الحر الحالية التي يعاني منها ملايين الناس في أوروبا بسبب الحرارة والرطوبة قد تتحول إلى ظاهرة تحدث كل عامين بحلول منتصف القرن". وأضاف أن الظروف باتت خطيرة للغاية، مع توقع احتمالية وقوع وفيات جماعية وانهيار نظم الزراعة. (ارم نيوز)