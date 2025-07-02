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عربي-دولي

هل يُكرّر ترامب ضرباته العسكريّة ضدّ إيران؟

Lebanon 24
02-07-2025 | 10:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه في ظل ضبابية المشهد النووي الإيراني، وانعدام الثقة المتبادل بين واشنطن وطهران، تعود نذر المواجهة العسكرية لتخيم مجدداً على أجواء المنطقة.
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فرغم ما تبديه الإدارة الأميركية من محاولات لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، جاءت لهجة الرئيس دونالد ترامب أكثر مباشرة وصداماً، حين تحدث عن "نجاح هائل" في تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية، ولوّح بإمكانية تكرار الضربات الاستباقية.

ويؤكد المحلل محمد صالح صدقيان، أن الإيرانيين لا يرون بديلا حقيقيا عن الخيار التفاوضي، رغم التصعيد، قائلا إن "كل الخيارات الأخرى: عسكرية، اقتصادية، أمنية لن تعيد الأمور إلى نصابها ولن تزيل القلق الغربي".

ويضيف أن طهران تدرك أن الهجوم العسكري سيؤدي إلى اشتعال المنطقة بأكملها، تماماً كما حصل عقب الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

ويشير صدقيان إلى أن ضربات نتنياهو قبل 12 يوما فشلت في تدمير المنشآت النووية الإيرانية، ما دفعه للاستعانة بإدارة ترامب.

ويؤكد أن تلك الضربات دمّرت المسار التفاوضي الذي كان يجهّز له في اجتماع رسمي بين الطرفين في مسقط، برعاية عُمانية، مضيفا: "الضربة الإسرائيلية، التي وافق عليها ترامب قبل يومين فقط من المحادثات، حطّمت أي فرصة للثقة بين الطرفين".

ويرى الكاتب والباحث السياسي إيلي يوسف أن الولايات المتحدة دخلت "مرحلة جديدة من التعامل المباشر مع إيران"، حيث لم تعد الأذرع الإيرانية هي الهدف بل إيران نفسها.

ويشير إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة توضح الموقف: "سآخذ ما أريده من طهران"، مضيفاً أن الهجمات الأميركية الأخيرة سبقت انتهاء المهلة التي منحها ترامب بعد حرب 12 يوماً، ما يوضح أن "الخيار العسكري ليس ورقة ضغط بل خيار قائم بالفعل".

ويضيف يوسف أن إيران اليوم في أضعف حالاتها عسكريا وأمنيا واقتصاديا، وأنها باتت أمام خيارين: إما الاستمرار في نهجها الذي وصفه بـ"الانتحاري"، أو التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أميركية صارمة. (سكاي نيوز)
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