هل يُكرّر ترامب ضرباته العسكريّة ضدّ إيران؟

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ذكر موقع " "، أنّه في ظل ضبابية المشهد ، وانعدام الثقة المتبادل بين وطهران، تعود نذر المواجهة العسكرية لتخيم مجدداً على أجواء المنطقة.فرغم ما تبديه الإدارة الأميركية من محاولات لإبقاء باب الدبلوماسية مفتوحاً، جاءت لهجة الرئيس أكثر مباشرة وصداماً، حين تحدث عن "نجاح هائل" في تدمير البنية التحتية النووية ، ولوّح بإمكانية تكرار الضربات الاستباقية.ويؤكد المحلل محمد صالح صدقيان، أن الإيرانيين لا يرون بديلا حقيقيا عن الخيار التفاوضي، رغم التصعيد، قائلا إن "كل الخيارات الأخرى: عسكرية، اقتصادية، أمنية لن تعيد الأمور إلى نصابها ولن تزيل القلق ".ويضيف أن تدرك أن الهجوم العسكري سيؤدي إلى اشتعال المنطقة بأكملها، تماماً كما حصل عقب الضربات الأخيرة.ويشير صدقيان إلى أن ضربات قبل 12 يوما فشلت في تدمير المنشآت النووية الإيرانية، ما دفعه للاستعانة بإدارة .ويؤكد أن تلك الضربات دمّرت المسار التفاوضي الذي كان يجهّز له في اجتماع رسمي بين الطرفين في مسقط، برعاية عُمانية، مضيفا: "الضربة الإسرائيلية، التي وافق عليها ترامب قبل يومين فقط من المحادثات، حطّمت أي فرصة للثقة بين الطرفين".ويرى الكاتب والباحث السياسي إيلي يوسف أن دخلت "مرحلة جديدة من التعامل المباشر مع "، حيث لم تعد الأذرع الإيرانية هي الهدف بل إيران نفسها.ويشير إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة توضح الموقف: "سآخذ ما أريده من طهران"، مضيفاً أن الهجمات الأميركية الأخيرة سبقت انتهاء المهلة التي منحها ترامب بعد حرب 12 يوماً، ما يوضح أن "الخيار العسكري ليس ورقة ضغط بل خيار قائم بالفعل".ويضيف يوسف أن إيران اليوم في أضعف حالاتها عسكريا وأمنيا واقتصاديا، وأنها باتت أمام خيارين: إما الاستمرار في نهجها الذي وصفه بـ"الانتحاري"، أو التراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أميركية صارمة. (سكاي نيوز)