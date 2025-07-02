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عربي-دولي

فيضانات باكستان تودي بحياة 64 شخصًا خلال أسبوع

Lebanon 24
02-07-2025 | 09:34
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قُتل 64 شخصاً في باكستان، نصفهم تقريباً من الأطفال خلال أسبوع، جراء فيضانات مفاجئة أو انهيار منازل بسبب أمطار غزيرة ناجمة عن الرياح الموسمية، حسبما أفادت إدارة الكوارث، اليوم الأربعاء.
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وسجّلت ولاية خيبر بختونخوا في شمال غرب البلاد عند الحدود مع أفغانستان أعلى حصيلة قتلى، حيث لقي 23 شخصاً حتفهم، بينهم 10 عشرة أطفال.

وأشارت الهيئة إلى مقتل 14 شخصاً، بينهم ستة أطفال، في وادي سوات، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن فيضاناً مفاجئاً للنهر جرف منازل على ضفافه.

وعند الحدود مع الهند شرقاً، سجّلت ولاية البنجاب الأكثر اكتظاظاً في البلاد ويناهز عدد سكانها 130 مليون نسمة، مقتل 21 شخصاً، بينهم 11 طفلاً.

ولقي غالبية الضحايا حتفهم جراء انهيار سقف أو جدار في منزلهم.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث عن إصابة 117 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد.

من جانبها، حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن خطر هطول أمطار غزيرة وربما حدوث فيضانات، لا يزال مرتفعاً حتى السبت على الأقل. (العربية)
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