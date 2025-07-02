فيضانات باكستان تودي بحياة 64 شخصًا خلال أسبوع

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قُتل 64 شخصاً في باكستان، نصفهم تقريباً من الأطفال خلال أسبوع، جراء فيضانات مفاجئة أو انهيار منازل بسبب أمطار غزيرة ناجمة عن الرياح الموسمية، حسبما أفادت ، اليوم الأربعاء.وسجّلت ولاية خيبر بختونخوا في البلاد عند الحدود مع أعلى حصيلة قتلى، حيث لقي 23 شخصاً حتفهم، بينهم 10 عشرة أطفال.وأشارت الهيئة إلى مقتل 14 شخصاً، بينهم ستة أطفال، في ، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بأن فيضاناً مفاجئاً للنهر جرف منازل على ضفافه.وعند الحدود مع شرقاً، سجّلت الأكثر اكتظاظاً في البلاد ويناهز عدد سكانها 130 مليون نسمة، مقتل 21 شخصاً، بينهم 11 طفلاً.ولقي غالبية الضحايا حتفهم جراء انهيار سقف أو جدار في منزلهم.وأعلنت عن إصابة 117 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد.من جانبها، حذرت من أن خطر هطول أمطار غزيرة وربما حدوث فيضانات، لا يزال مرتفعاً حتى السبت على الأقل. (العربية)