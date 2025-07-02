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عربي-دولي

بينهم مدير المستشفى الإندونيسي.. عشرات الشهداء بقصف إسرائيلي في غزة

Lebanon 24
02-07-2025 | 10:55
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استُشهد عشرة فلسطينيين، اليوم الأربعاء، بينهم مدير المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، الدكتور مروان السلطان، بعد استهداف منزله في حي تل الهوا جنوبي مدينة غزة، وفق ما أفادت مصادر إعلامية فلسطينية.
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وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المكثف على مختلف أنحاء القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 142 شهيدًا و487 إصابة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لشهداء الشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في تشرين الأول 2023 إلى 57,012 شهيدًا، و134,592 جريحًا، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي تطورات ميدانية أخرى، استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون جرّاء قصف طال مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فيما أسفر استهداف خيمة للنازحين في شارع الصناعة وسط المدينة عن استشهاد خمسة أشخاص، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة الاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء وخيام النازحين.

كما شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة عنيفة على مدينة جباليا شمالي القطاع، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من غزة، وسط أوضاع إنسانية كارثية مع انعدام الغذاء والمياه والدواء، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي. (روسيا اليوم)
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