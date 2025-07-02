حماس تدرس مبادرات الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة

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وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للحركة نشر على الموقع الرسمي يوم الأربعاء: "يبذل الإخوة الوسطاء جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة".وأضافت حماس "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء للوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة".ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الجهود التي تقودها مصر وقطر بدعم من ، لدفع الطرفين نحو اتفاق تهدئة في قطاع غزة بعد الحرب المدمرة التي أوقعت عشرات الآلاف من والجرحى وألحقت دمارا واسعا بالبنية التحتية في القطاع.