Advertisement

عربي-دولي

حماس تدرس مبادرات الوسطاء لإنهاء الحرب في غزة

Lebanon 24
02-07-2025 | 11:13
A-
A+
Doc-P-1385834-638870767602635073.png
Doc-P-1385834-638870767602635073.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت حركة حماس، يوم الأربعاء، عن إجراء مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات الوسطاء بشأن اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
Advertisement


وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للحركة نشر على الموقع الرسمي يوم الأربعاء: "يبذل الإخوة الوسطاء جهودا مكثفة من أجل جسر الهوة بين الأطراف والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة".


وأضافت حماس "إننا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء للوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة".


ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الجهود التي تقودها مصر وقطر بدعم من الولايات المتحدة، لدفع الطرفين نحو اتفاق تهدئة في قطاع غزة بعد الحرب المدمرة التي أوقعت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وألحقت دمارا واسعا بالبنية التحتية في القطاع.
مواضيع ذات صلة
العفو الدولية: على العالم المبادرة بتحرك فعلي لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة
lebanon 24
02/07/2025 19:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر مصرية للعربية: أميركا أبلغت الوسطاء أنها ستعرض خطتها لإنهاء حرب غزة خلال أيام
lebanon 24
02/07/2025 19:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: إطلاق سراح ألكسندر خطوة حسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء قطر ومصر لإنهاء هذه الحرب الوحشية
lebanon 24
02/07/2025 19:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: تكثيف الاتصالات مع الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
02/07/2025 19:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2025-07-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:10 | 2025-07-02
11:43 | 2025-07-02
11:35 | 2025-07-02
11:19 | 2025-07-02
11:16 | 2025-07-02
11:00 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24