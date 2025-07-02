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عربي-دولي
عمره 19 عامًا... مقتل جندي إسرائيلي في غزة وهذه هويته (صورة)
Lebanon 24
02-07-2025
|
12:10
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
، مساء يوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة في معارك بقطاع غزة.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجندي الذي لقي مصرعه في القطاع يدعى يانيف ميخالوفيتش (19 عاما) من "الكتيبة 82".
وأضاف المتحدث أن قائد دبابة وجنديا آخر أصيبا بجروح خطيرة خلال معركة في شمال
قطاع غزة
.
وأفاد أيضا بأن جنديا آخر من "وحدة إيغوز" في لواء الكوماندوس أصيب بجروح خطيرة خلال معركة منفصلة شمال غزة.
وأشار المتحدث إلى أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى وإبلاغ ذويهم.
وفي البيانات الرسمية لوزارة الدفاع
الإسرائيلية
، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي ممن سمح بنشر أسمائهم، منذ السابع من تشرين الاول 2023 إلى 881 قتيلا.
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