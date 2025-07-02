Advertisement

عربي-دولي

عمره 19 عامًا... مقتل جندي إسرائيلي في غزة وهذه هويته (صورة)

Lebanon 24
02-07-2025 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1385872-638870815898092016.jpg
Doc-P-1385872-638870815898092016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة في معارك بقطاع غزة.
Advertisement

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجندي الذي لقي مصرعه في القطاع يدعى يانيف ميخالوفيتش (19 عاما) من "الكتيبة 82".

وأضاف المتحدث أن قائد دبابة وجنديا آخر أصيبا بجروح خطيرة خلال معركة في شمال قطاع غزة.

وأفاد أيضا بأن جنديا آخر من "وحدة إيغوز" في لواء الكوماندوس أصيب بجروح خطيرة خلال معركة منفصلة شمال غزة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى وإبلاغ ذويهم.

وفي البيانات الرسمية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي ممن سمح بنشر أسمائهم، منذ السابع من تشرين الاول 2023 إلى 881 قتيلا.
















مواضيع ذات صلة
من وحدة 888... مقتل جندي إسرائيلي بصاروخ إيراني وهذه هويته (صورة)
lebanon 24
02/07/2025 23:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي إسرائيلي بعد إجلائه من موقع انهيار مبنى في قطاع غزة
lebanon 24
02/07/2025 23:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 بجراح خطرة في معارك قطاع غزة
lebanon 24
02/07/2025 23:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل جندي وإصابة 5 في 3 عمليات إطلاق نار في غزة اليوم
lebanon 24
02/07/2025 23:26:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-07-02
15:39 | 2025-07-02
15:32 | 2025-07-02
15:31 | 2025-07-02
15:13 | 2025-07-02
14:52 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24