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عربي-دولي

ساعات من المواجهات الدامية تهزّ الجيش الإسرائيلي في "شجاعية غزة".. ما الذي حدث؟

Lebanon 24
02-07-2025 | 12:49
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شهد حي الشجاعية شرق مدينة غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سلسلة من الحوادث الأمنية التي طالت القوات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل قائد دبابة وإصابة ثمانية جنود، ثلاثة منهم في حالة خطرة.
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وتأتي هذه التطورات ضمن عملية هجومية نفذتها الفرقة 98، التي دخلت إلى شمال قطاع غزة حديثًا، في إطار توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته العسكرية هناك، بالتنسيق مع الفرقة 162.

وأوضح مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي:

1. بدأت سلسلة الحوادث هذا الصباح، حوالي الساعة 9:00، ضمن المناورة التي بدأتها الفرقة 98 في الأيام الأخيرة في حي الشجاعية شمال قطاع غزة. حيث دخلت الفرقة بمشاركة لواء الكوماندوز واللواء السابع إلى مناطق في الشجاعية لم يكن فيها نشاط للجيش الإسرائيلي منذ عدة أشهر، وبدأت هناك هجومها.

2. بدأ الحدث بإطلاق صواريخ RPG على القوات بفارق زمني قصير: في البداية، أطلقت خلية مسلحين صاروخ RPG على مبنى كان يتواجد فيه مقاتلون من وحدة إيغوز، مما أدى إلى إصابة جنديين، أحدهما إصابته متوسطة والآخر طفيفة.

3. بعد حوالي 20 دقيقة فقط، أطلق صاروخ مضاد للدبابات على دبابة تابعة لقوة مدرعة تعمل ضمن طاقم المعركة التابع لوحدة إيغوز في نفس المنطقة. وكانت الدبابة تعمل على رصد المسلحين الذين نفذوا الهجوم الأول. نتيجة إصابة الصاروخ، قتل أحد الجنود وأصيب بقية طاقم الدبابة: اثنان بجروح خطيرة وواحد متوسطة.

4. بعد الحادثين مباشرة، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية مكثفة في المنطقة، بهدف تمكين إخلاء المصابين من الميدان، ومحاولة استهداف المسلحين. ويجري في الجيش الإسرائيلي الآن فحص ما إذا كانت نفس الخلية التي أطلقت الصاروخين، وما إذا كانت قد أصيبت في الغارات.

5. بعد حادثتي الصواريخ، وقع حادث إطلاق نار آخر في نفس المنطقة التي تعمل فيها وحدة إيغوز: قناص من حماس أطلق النار على القوة، وأُصيب جندي بجروح خطيرة.

6. بعد وقت قصير، وقعت حادثة أخرى في منطقة الشجاعية: مركبة هندسية من نوع D-9 مرت فوق عبوة ناسفة، ما أدى إلى إصابة جنديين، أحدهما بجروح متوسطة والآخر بجروح طفيفة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جميع الجنود الثمانية الذين أصيبوا في الحوادث المختلفة تم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفيات، وقد تم إبلاغ عائلاتهم.
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