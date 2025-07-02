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عربي-دولي
سفينة إماراتية جديدة تصل إلى غزة محمّلة بالمساعدات
Lebanon 24
02-07-2025
|
13:24
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وصلت سفينة مساعدات إنسانية إماراتية تحمل على متنها مواد إغاثية متنوعة لدعم
سكان غزة
تمهيدا لنقل حمولتها إلى داخل القطاع، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها
دولة الإمارات
لتقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان غزة.
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وتأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحّة والواقع المأساوي الذي يعيشه أهالي غزة، حيث تتفاقم معاناة مئات آلاف العائلات النازحة والمتضررة من الحرب، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وانعدام مقومات الحياة الأساسية.
وتحمل السفينة التي رست في ميناء أشدود 2500 طن من المساعدات المتنوعة، تشمل الطرود الغذائية وطرود الطفل، وتضم مواد أساسية مثل الطحين، والتمر، والحليب، والشاي، إلى جانب الطرود التي تحتوي على
المواد الغذائية الأساسية
، لمساندة السكان والتخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في وجه الظروف القاسية، والمجاعة التي تهدد حياتهم.
وتواصل
دولة الإمارات العربية المتحدة
إرسال المساعدات بشكل متواصل، بكل الطرق المتاحة، بالتعاون مع مؤسساتها الإنسانية والخيرية، في صورة تجسد تكافل الدولة ومؤسساتها لخدمة
القضايا
الإنسانية، وترسّخ نهجها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل الظروف. (سكاي نيوز)
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