Advertisement

عربي-دولي

سفينة إماراتية جديدة تصل إلى غزة محمّلة بالمساعدات

Lebanon 24
02-07-2025 | 13:24
A-
A+

Doc-P-1385894-638870848478902430.jpg
Doc-P-1385894-638870848478902430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصلت سفينة مساعدات إنسانية إماراتية تحمل على متنها مواد إغاثية متنوعة لدعم سكان غزة تمهيدا لنقل حمولتها إلى داخل القطاع، وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان غزة.
Advertisement

وتأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحّة والواقع المأساوي الذي يعيشه أهالي غزة، حيث تتفاقم معاناة مئات آلاف العائلات النازحة والمتضررة من الحرب، وسط نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، وانعدام مقومات الحياة الأساسية.

وتحمل السفينة التي رست في ميناء أشدود 2500 طن من المساعدات المتنوعة، تشمل الطرود الغذائية وطرود الطفل، وتضم مواد أساسية مثل الطحين، والتمر، والحليب، والشاي، إلى جانب الطرود التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية، لمساندة السكان والتخفيف من معاناتهم وتعزيز صمودهم في وجه الظروف القاسية، والمجاعة التي تهدد حياتهم.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال المساعدات بشكل متواصل، بكل الطرق المتاحة، بالتعاون مع مؤسساتها الإنسانية والخيرية، في صورة تجسد تكافل الدولة ومؤسساتها لخدمة القضايا الإنسانية، وترسّخ نهجها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل الظروف. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وصول سفينة إماراتية جديدة تحمل 2500 طن من المساعدات تمهيدًا لنقلها لقطاع غزة دعمًا لسكانه في إطار عملية "الفارس الشهم 3"
lebanon 24
02/07/2025 23:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري: 90 شاحنة محملة بالمساعدات تتحرك من منفذ كرم أبو سالم إلى داخل غزة
lebanon 24
02/07/2025 23:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: أول قافلة مساعدات محملة بمواد غذائية وأدوية ستدخل غزة اليوم الاثنين
lebanon 24
02/07/2025 23:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الأونروا: مستودعاتنا ومراكز التوزيع في غزة فارغة وآلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات تنتظر السماح بالدخول إلى القطاع
lebanon 24
02/07/2025 23:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:29 | 2025-07-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-07-02
15:39 | 2025-07-02
15:32 | 2025-07-02
15:31 | 2025-07-02
15:13 | 2025-07-02
14:52 | 2025-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24