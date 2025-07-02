روسيا تدعو مواطنيها في أذربيجان لاتخاذ احتياطات أمنية

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أصدر التابع لوزارة الخارجية الروسية توصية، دعا فيها في أذربيجان إلى "توخي الحذر الشديد"، وذلك بعد ورود تقارير عن تعرض عدد من الروس للأذى الجسدي.وقال المركز في بيان على " ": "ندعو مواطنينا في الجمهورية إلى توخي الحذر الشديد والحيطة".وأشار أيضا إلى أنه في الظروف الحالية، يجب على الروس أن يأخذوا في الاعتبار الوضع في أذربيجان عند التخطيط للسفر إلى هناك.وأفادت لدى في وقت سابق الأربعاء بأن المواطنين الروس في أذربيجان، بمن فيهم السياح، أبلغوا عن تعرضهم لعنف جسدي من قبل مدنيين عرفوا عن أنفسهم بأنهم رجال شرطة.(روسيا اليوم)