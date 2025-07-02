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عربي-دولي

روسيا تدعو مواطنيها في أذربيجان لاتخاذ احتياطات أمنية

Lebanon 24
02-07-2025 | 13:40
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أصدر مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية توصية، دعا فيها الروس في أذربيجان إلى "توخي الحذر الشديد"، وذلك بعد ورود تقارير عن تعرض عدد من الروس للأذى الجسدي.
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وقال المركز في بيان على "تلغرام": "ندعو مواطنينا في الجمهورية إلى توخي الحذر الشديد والحيطة".

وأشار أيضا إلى أنه في الظروف الحالية، يجب على الروس أن يأخذوا في الاعتبار الوضع في أذربيجان عند التخطيط للسفر إلى هناك.

وأفادت السفارة الروسية لدى باكو في وقت سابق من اليوم الأربعاء بأن المواطنين الروس في أذربيجان، بمن فيهم السياح، أبلغوا عن تعرضهم لعنف جسدي من قبل مدنيين عرفوا عن أنفسهم بأنهم رجال شرطة.
(روسيا اليوم)
 
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