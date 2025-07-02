خلال أيام... إسرائيل تتهيّأ لاحتمال الإعلان عن صفقة مع حماس!

تُجري استعدادات لاحتمال تنفيذ صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات بأن تُعرض الصفقة على تصويت الحكومة تزامنًا مع زيارة رئيس الوزراء إلى .

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وبحسب القناة 13 ، قد يتم الإعلان عن الصفقة في . وتشمل الإفراج عن 10 أسرى أحياء - 8 في اليوم الأول والاثنين المتبقيين في اليوم 45 أو 50 - ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. كما ستجري مفاوضات حول وقف إطلاق نار طويل الأمد. وبحسب القناة 13 ، قد يتم الإعلان عن الصفقة في . وتشمل الإفراج عن 10 أسرى أحياء - 8 في اليوم الأول والاثنين المتبقيين في اليوم 45 أو 50 - ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. كما ستجري مفاوضات حول وقف إطلاق نار طويل الأمد.



وأصدرت حركة " " بعد ظهر اليوم الأربعاء بيانا رسميا بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في أول تعليق على المسودة الجديدة المقترحة، ذكرت فيه أن قيادة الحركة "تجري مشاورات" حول المقترحات التي قدمتها الوساطات. ومع ذلك، أشار البيان إلى أن حماس "تطالب بمقترح يتضمن نصا واضحا وصريحا بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش من غزة".





ونشر الرئيس الأميركي على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن إسرائيل وافقت على الشروط الضرورية لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة، وأن الأطراف سيناقشون خلال هذه الفترة إنهاء الحرب بشكل نهائي. وأضاف أنه يأمل أن تستجيب حماس للعرض "لأنه لن يكون هناك عرض أفضل"، على حد قوله.





وأمس الثلاثاء، أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك تقدما في الطريق نحو صفقة جديدة لتبادل الأسرى. في ضوء استمرار الاتصالات، يعقد رئيس الوزراء بنيامين مشاورات استعدادا لإرسال وفد إسرائيلي للمفاوضات تحت رعاية الوسطاء، حتى قبل لقائه المقرر مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض.





المقترح الجديد الذي تلقته إسرائيل أمس من قطر يشبه إلى حد كبير المسودة التي اقترحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وقد أدخلت الوساطة القطرية بعض التعديلات على المقترح بهدف الحصول هذه المرة على رد إيجابي من حماس، ومن بين ما ورد في المقترح تنفيذ مرحلتين للإفراج عن أسرى أحياء وثلاث مراحل لإعادة جثث الأسرى القتلى.





لا يتضمن المقترح القطري التزاما إسرائيليا بإنهاء الحرب، وفي نفس الوقت لا يضمن الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في الأسر بغزة. إذا تم قبول المقترح وتم تنفيذ المسودة بالكامل، سيتم الإفراج عن عشرة أسرى أحياء ونصف جثث القتلى - مما يعني أن نصف الأسرى المحتجزين حاليا لدى حماس سيظلون في الأسر.





وأكد نتنياهو أمس في بداية جلسة الحكومة أنه سيسافر إلى وسيلتقي بالرئيس ترامب الأسبوع المقبل - وأضاف أنه سيلتقي أيضا بكبار المسؤولين في البيت الأبيض: "من المتوقع أن أسافر الأسبوع المقبل لإجراء اجتماعات في الولايات المتحدة، وسألتقي بالرئيس ترامب، ونائب الرئيس فانس، ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومبعوث الرئيس إلى ستيف ويتكوف، ووزير التجارة".



وأضاف أنه سيعقد اجتماعات مع رؤساء الكونغرس ومجلس الشيوخ، وسيجري محادثات أمنية.