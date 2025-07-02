إذا اندلعت حرب نووية.. مكانان فقط آمنان في العالم ما هما؟

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ونقلت جريدة " ميل" عن الخبيرة المتخصصة آني جاكوبسن قولها، إنه في حال اندلاع الحرب النووية المدمرة فثمة مكانان فقط في العالم سيكونان آمنين، وهما: ونيوزيلندا. يؤكد الخبراء العسكريون أن أي حرب نووية ستندلع سوف تكون مدمرة، ينتشر الإشعاع في كل ركن من أركان العالم تقريباً، وهو ما يجعل أغلب أرجاء أماكن ملوثة وموبوءة وغير قابلة للحياة.ونقلت جريدة " ميل" عن الخبيرة المتخصصة آني جاكوبسن قولها، إنه في حال اندلاع الحرب النووية المدمرة فثمة مكانان فقط في العالم سيكونان آمنين، وهما: ونيوزيلندا.

وقالت جاكوبسن إن الدول المجاورة في نصف الجنوبي ستكون المكان يمكنه "دعم الزراعة" في حال وقوع كارثة نووية في الجزء من العالم، أي أن المكانين الآمنين سيكونان أستراليا ونيوزيلندا فقط.



وناقشت جاكوبسن الجدول المُرعب الذي ستُدمّر فيه حرب نووية معظم كوكب الأرض، حيث حذّرت جاكوبسن قائلةً: "أماكن مثل أيوا وأوكرانيا ستُغطّى بالثلوج فقط لعشر سنوات. لذا ستفشل الزراعة، وعندما تفشل، سيموت الناس".



وقالت جاكوبسن: "علاوة على ذلك، هناك التسمم الإشعاعي لأن طبقة الأوزون ستتضرر وتُدمّر بشدة لدرجة تمنعك من الخروج تحت أشعة الشمس".



وأضافت: "سيُجبر الناس على العيش تحت الأرض، لذا عليك أن تتخيل أناساً يعيشون تحت الأرض، يكافحون من أجل الطعام في كل مكان باستثناء وأستراليا".

وقالت: "لا شك أن مئات الملايين من الناس سيموتون بسبب كرات النار".



ومع ذلك، أضافت جاكوبسن أن دراسة أجراها تون عام 2022 ونشرت في مجلة "نيتشر فود" زعمت أن عدد القتلى سيقضي سريعاً على غالبية سكان العالم.



وقالت جاكوبسن: "قام البروفيسور تون وفريقه بتحديث فكرة الشتاء القائمة على الغذاء، والعدد الذي لديهم هو خمسة مليارات شخص سيموتون". (العربية)