في إندونيسيا.. قتلى ومفقودون في حادث غرق عبّارة

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وكانت العبّارة تحمل عشرات الركاب والمركبات خلال الليل في مضيق ، بين جزيرتي جاوة وبالي الإندونيسيتين، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس. غرقت عبّارة تقلّ 65 شخصا بالقرب من ، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإنقاذ 23، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة ورجال إنقاذ.وكانت العبّارة تحمل عشرات الركاب والمركبات خلال الليل في مضيق ، بين جزيرتي جاوة وبالي الإندونيسيتين، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

وقال واهيو سيتيابودي، منسق والإنقاذ في بانيووانجي، إن العبارة، "كيه إم بي تونا براتاما جابا"، غادرت ميناء كيتابانج في جاوة الشرقية الساعة 10:56 مساء بالتوقيت المحلي (15:56 بتوقيت غرينتش) الأربعاء وأرسلت إشارة استغاثة بعد أكثر من 20 دقيقة بقليل، مضيفا أنها كانت في طريقها إلى ميناء جيليمانوك في بالي.



وأوضح واهيو أن العبارة كانت تقلّ 53 راكبا و12 من أفراد الطاقم، فضلا عن 82 مركبة، معظمها شاحنات كبيرة، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأشار إلى أنه تم نشر فريق بحث إلى آخر موقع معروف للسفينة، لكن الطقس السيء والأمواج العالية التي وصل ارتفاعها إلى مترين ونصف المتر أعاقا جهود البحث.



وتشير تقارير غير رسمية متداولة بين عمال الميناء إلى أن العبّارة ربما تعرضت لتسرب في غرفة المحرك قبل انقلابها.



وأفادت سفينة أخرى كانت تتبعها أن العبّارة انقلبت وانجرفت جنوبا. (سكاي نيوز عربية)