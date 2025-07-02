عن وقف بعض شحنات الأسلحة لكييف.. هذا ما قاله مسؤولون أميركيون

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وتواجه أوكرانيا هجمات روسية بمسيّرات وصواريخ تعد من الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات. قلّل مسؤولون أميركيون الأربعاء من أهمية إعلان تعليق إمداد ببعض شحنات الأسلحة، لافتين إلى أن خيارات ما زالت منصبّة على دعم عسكريا.وتواجه أوكرانيا هجمات روسية بمسيّرات وصواريخ تعد من الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات.

ومن شأن تعليق إمداد كييف بذخيرة، خصوصا تلك المخصصة للدفاعات الجوية، أن يشكل نكسة كبيرة لها.



وقال المتحدث باسم شون بارنيل في تصريح لصحافيين إن " تواصل عرض خيارات قوية على الرئيس في ما يتصل بالدعم العسكري لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدف إنهاء هذه الحرب المأسوية".



وأضاف: "تدرس الوزارة وتكيّف بتمعّن مقاربتها لتحقيق هذا الهدف مع الحفاظ على جاهزية الجيش الأميركي وأولوياته الدفاعية". (سكاي نيوز عربية)