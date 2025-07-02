بعد الحديث عن توقيع دمشق اتفاق سلام مع إسرائيل.. هذا ما أكده مصدر سوري

Advertisement

أكد مصدر سوري رسمي أن الحديث عن اتفاق سلام مع سابق لأوانه، داعيًا إلى الالتزام باتفاقية فك الاشتباك عام 1974 والانسحاب من الأراضي .ونقل موقع "الإخبارية السورية"، عن مصدر رسمي، قوله: "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل في الوقت الحالي سابقة لأوانها". وأضاف المصدر: "لا يمكن الحديث عن التفاوض بشأن اتفاقيات جديدة إلا بعد الالتزام الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من السوري المحتل".وكان الجيش قد أعلن أمس الأربعاء، اعتقال "خلية إيرانية" خلال عملية خاصة الليلة الماضية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 نفذت الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية من المخربين تم تحريكها من قبل في منطقة أم اللوقس وعين البصلي في الجنوب السوري، وذلك بالتعاون مع المحققين الميدانيين المنتمين للوحدة 504".(العربية)