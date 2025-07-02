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بعد الحديث عن توقيع دمشق اتفاق سلام مع إسرائيل.. هذا ما أكده مصدر سوري

Lebanon 24
02-07-2025 | 23:29
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أكد مصدر سوري رسمي أن الحديث عن اتفاق سلام مع إسرائيل سابق لأوانه، داعيًا تل أبيب إلى الالتزام باتفاقية فك الاشتباك عام 1974 والانسحاب من الأراضي السورية.
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ونقل موقع "الإخبارية السورية"، عن مصدر رسمي، قوله: "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل في الوقت الحالي سابقة لأوانها". وأضاف المصدر: "لا يمكن الحديث عن التفاوض بشأن اتفاقيات جديدة إلا بعد الالتزام الكامل باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الجولان السوري المحتل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأربعاء، اعتقال "خلية إيرانية" خلال عملية خاصة جنوب سوريا الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 نفذت الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية من المخربين تم تحريكها من قبل إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي في الجنوب السوري، وذلك بالتعاون مع المحققين الميدانيين المنتمين للوحدة 504".(العربية)
 
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