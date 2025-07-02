فرنسيان متهمان بالتجسس للموساد والتآمر لقلب النظام في ايران

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قامت بتوجيه تهم "التجسّس لحساب الموساد" و"التآمر لقلب النظام" و"الإفساد في الأرض" إلى الفرنسيَّين سيسيل كولر وجاك باري المحتجزين لها، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر غربي وشقيقة المتهمة.وقال المصدر الدبلوماسي "لقد تبلّغنا بهذه الاتهامات"، مؤكدا أن "لا أساس لها".وقالت نويمي شقيقة كولر إن "كل ما نعرفه هو أنهما مثلا أمام قاض أكد توجيه هذه التهم الثلاث".وأضافت في تصريح لفرانس برس غداة زيارة قنصلية أجراها القائم بأعمال السفارة لطهران "نجهل متى تم إبلاغهما بهذه التهم، لكنهما لم يتمكّنا بعد من استشارة محامين مستقلين".وتصل عقوبة كل من التهم الثلاث إلى الإعدام في حال الإدانة.وردا على سؤال لفرانس برس قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن هذه التهم "إذا ما تأكّد توجيهها فهي غير مبنية على أي أسس على الإطلاق".وشدّد المصدر على أن "سيسيل كولر وجاك باري بريئان. لم نتبلّغ وعلى حدّ علمنا لم يجر النطق بأي حكم"، وحضّ السلطات على السماح لكولر وباري باستشارة محاميهما.قال المتحدث باسم الفرنسية "لم نتوقف عن المطالبة بالإفراج عنهما فورا وبلا شروط منذ اعتقالهما قبل أكثر من ثلاث سنوات"، مضيفا أن الرئيس ووزير الخارجية جان نويل بارو "كررا هذا الطلب مرارا لدى نظيريهما الإيرانيين، حتى في الأيام الأخيرة".والثلاثاء، قال الفرنسي إن كولر وباري اللذين انقطعت أنباؤهما بعد ضربة إسرائيلية على السجن الذي يقبعان فيه، زارهما دبلوماسي فرنسي.والجمعة طلبت عائلتا الفرنسيَّين ومحاموهما "دليلا فوريا يثبت أنهما على قيد الحياة".وكانت السلطات الفرنسية أشارت في الأسبوع السابق إلى أنها تلقت "تأكيدا" على عدم إصابة الفرنسيَّين في الضربة .لكن نويمي كولر التي يعود آخر تواصل هاتفي لها مع شقيقتها إلى 28 أيار الماضي، لفتت إلى أن "هذه المعلومات مصدرها السلطات الإيرانية" وهي بالتالي "ليست ضمانة".وسيسيل كولر أستاذة أدب تبلغ 40 عاما فيما يبلغ شريكها جاك باري 72 عاما، وقد تم اعتقالهما في السابع من أيار2022، في اليوم الأخير من رحلة سياحية إلى .(وكالات)