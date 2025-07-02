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عربي-دولي
ترامب يدعو رئيس مجلس الاحتياطي إلى الاستقالة فوراً.. اليكم السبب
Lebanon 24
02-07-2025
|
23:53
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كرر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الأربعاء، دعوته لجيروم باول رئيس
مجلس الاحتياطي الاتحادي
إلى الاستقالة، قائلا “إن على رئيس
البنك المركزي
فعل ذلك فورا”.
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كان
ترامب
قد رشح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى. ورشحه الرئيس السابق
جو بايدن
لتولي المنصب لفترة ثانية.
ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في أيار 2026.
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