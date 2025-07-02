ترامب يدعو رئيس مجلس الاحتياطي إلى الاستقالة فوراً.. اليكم السبب

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كرر الرئيس الأميركي ، اليوم الأربعاء، دعوته لجيروم باول رئيس إلى الاستقالة، قائلا “إن على رئيس فعل ذلك فورا”.كان قد رشح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى. ورشحه الرئيس السابق لتولي المنصب لفترة ثانية.ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي في أيار 2026.