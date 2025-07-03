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إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية جورجيا.. وسقوط ضحايا

Lebanon 24
03-07-2025 | 00:05
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أعلنت الشرطة في مدينة سافانا بولاية جورجيا الأميركية، الأربعاء، أن ثلاثة أشخاص أُصيبوا بطلقات نارية في حادث إطلاق نار وقع داخل مركز "أوغلثورب مول" التجاري الواقع في جنوب المدينة.
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وأوضح بيان الشرطة أن الضحايا هم شابان بالغان وقاصر، مشيرة إلى أن حالتهم مستقرة وجميعهم يتوقع أن ينجوا من إصاباتهم.
 
 
وقال قائد شرطة سافانا، ليني غنثر، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تبادل إطلاق نار بين مجموعتين يُرجّح أنهما تعرفان بعضهما البعض.
 
وقد تم إرسال وحدات متعددة من وكالات إنفاذ القانون إلى مكان الحادث، فيما أكدت الشرطة مساء الأربعاء أنه تم إخلاء المركز التجاري بالكامل، وأنه "لا يوجد تهديد نشط في الوقت الراهن".
 
 
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافعه. (سبوتنيك) 
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