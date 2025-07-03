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عربي-دولي

في اليمن.. قتلى وجرحى بانفجار محطة وقود استهدفتها مسيرة حوثية

Lebanon 24
03-07-2025 | 00:15
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أفاد مصدر محلي مسؤول، فجر اليوم الخميس، عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 آخرين من المدنيين، في قصف استهدف محطة وقود في مدينة تعز، شمال غربي البلاد.
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وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "انفجارا عنيفا هز أرجاء المدينة إثر قصف استهدف محطة القدسي للوقود شمال شرقي المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من عشرة آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الثورة".

وبحسب المصدر، أدى الانفجار إلى احتراق المحطة وعدد من المنازل المجاورة.
 
وذكر موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، أن "الحوثيين قصفوا، فجر اليوم الخميس، بطائرات مسيرة محطة وقود شمال شرقي مدينة تعز".

ونقل الموقع عن مصدر عسكري، قوله إن "الحوثيين استهدفوا بطائرات مسيرة، خزانات الوقود التابعة لإحدى محطات الوقود في حوض الإشراف بمدينة تعز".
 
وأكد المصدر أن القصف أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، علاوة على احتراق محطة الوقود بشكل كلي، وتضرر عدد من المنازل المجاورة، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني، هرعت إلى مكان القصف وتمكنت من إخماد الحريق، وإسعاف الجرحى. (العربية) 
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