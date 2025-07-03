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عربي-دولي

هذا ما يفعله الجيش الأوكراني بجنوده المستسلمين

Lebanon 24
03-07-2025 | 00:26
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كشف مصدر عسكري روسي أن القوات الأوكرانية تقدم على قتل أفرادها الجرحى أو المستسلمين من أجل ترهيب من يحاولون الفرار، وتسليم أنفسهم للقوات الروسية.
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وقال العسكري الروسي من اللواء الـ36 المنفصل لحرس المدفعية الآلية التابع مجموعة القوات "الشرق" والذي يحمل لقب "سبارتاك": "كنا نأسر بعضهم، فكانوا هم أنفسهم يقتلون أفرادهم. أي كانت تصل طائرات مسيرة ونيران المدفعية والهاونات، وكانوا يحاولون قتل الجريح أو الأسير... على ما يبدو لكي لا يستسلم أحد آخر. عندما كنا نعيد الأسير إلى نقطتنا، فتح العدو النار باستخدام كل أنواع الأسلحة... وكانت النتيجة أنه قتل. أي أنهم كانوا يحاولون قتل الأسير أكثر من قتل جنودنا". (روسيا اليوم)
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