تواجه تحديات محتملة في صفقة الحصول على المقاتلات المتطورة F-35 الأميركية، وذلك بسبب امتلاكها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس–400".

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وسعى الرئيس الأميركي بعد فترة وجيزة من توليه منصب الولاية الرئاسية الثانية، لزيادة صادرات منتجاته العسكرية إلى الهند. وأشار إلى أن الصفقات المستقبلية قد تشمل مقاتلات الجيل الخامس F-35 Lightning II من تصنيع شركة "لوكهيد مارتن".

وأوضحت مجلة The National Interest الأميركية قائلة: "عندما بدأت الهند في تشغيل نظام الدفاع الجوي الروسي " إس 400 تريومف" حذّرت وحلف من أن النظام غير متوافق مع المقاتلة الشبحية".



وأعادت إلى الأذهان أن كانت قد واجهت في وقت سابق سيناريو مماثلا، حيث مُنعت من المشاركة في برنامج F-35 بعد شرائها أنظمة "إس – 400" الروسية.

وبموجب صفقة بقيمة 5.4 مليار دولار الموقعة بين نيودلهي وموسكو، من المقرر أن تحصل الهند على خمس دفعات من أنظمة "إس – 400"، وقد سُلّمت ثلاث منها، وبدأ استخدامها. وكشفت تقارير حديثة عن مفاوضات هندية روسية لتسريع تسليم الدفعات متبقية.



وتؤكد المجلة تعقيد علاقات الهند مع واشنطن بسبب استلامها نظام "إس – 400" الروسي. ففي آذار 2021 حذر الأميركي آنذاك لويد أوستن نظيره راجناث سينغ من مواجهة نيودلهي عواقب بسبب الصفقة الروسية ".

ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن الهند لا تزال أكبر بلد مستورد للأسلحة الروسية، رغم جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي ومحاولات الغرب ثنيها عن التعاون مع . (روسيا اليوم)