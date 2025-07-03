ترامب يدعو باول إلى الاستقالة فورا

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كرر الرئيس الأميركي يوم الأربعاء دعوته لجيروم باول، رئيس ، إلى الاستقالة، قائلا إن على رئيس فعل ذلك فورا.وكان قد رشح باول لرئاسة مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى. ورشحه الرئيس السابق لتولي المنصب لفترة ثانية.