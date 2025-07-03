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المملكة العربية السعودية تدشن أول سرية من منظومة "ثاد"

Lebanon 24
03-07-2025 | 01:59
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دشنت قوات الدفاع الجوي السعودي، أول سرية من منظومة "ثاد" الأميركية للدفاع الجوي الصاروخي بعد استكمال اختبارها وفحصها وتنفّيذ التدريب الجماعي الميداني لمنسوبيها داخل المملكة، وذلك خلال حفل أقيم في معهد قوات الدفاع الجوي بمحافظة جدة، بحضور قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو.
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء أن قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى سلم خلال الحفل علم السرية إلى قائد مجموعة الدفاع الجوي الأولى، إيذانًا بدخولها الخدمة الرسمية ضمن منظومات قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
 
ويأتي تدشين هذه السرية ضمن مشروع "الثاد" الدفاعي، الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية قوات الدفاع الجوي، ورفع قدراتها في مجال حماية الأجواء والمنشآت الحيوية، بما يسهم في دعم أمن المصالح الاستراتيجية للمملكة، حسبما ذكرت واس. (سكاي نيوز عربية) 
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