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عربي-دولي
البنتاغون: إدارة بايدن أفرطت في إرسال الأسلحة لأوكرانيا
Lebanon 24
03-07-2025
|
02:17
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أكد
البنتاغون
أن انتخاب
الرئيس دونالد ترامب
جاء لحماية مصالح البلاد وأن
إدارة جو بايدن
كانت ترسل الأسلحة إلى
أوكرانيا
بلا رقيب، وعلى حساب الاحتياجات الأميركية من السلاح والذخيرة.
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واعترف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بأن
الولايات المتحدة
كانت في عهد الرئيس السابق
جو بايدن
توزع الأسلحة دون تفكير مؤكدا أن هذا الأمر اختلف مع وصول الرئيس الحالي
دونالد ترامب
.
وردا على سؤال الصحفيين "هل تعتقد أن
إدارة بايدن
فتحت الباب فعليا أمام أوكرانيا وقالت لهم خذوا كل ما تريدون، دون مراقبة كميات الأسلحة المنقولة؟ هل هذا أحد الأسباب التي تدفعك لتفقد المخازن؟"، أجاب بارنيل: "أعتقد أنه في عهد إدارة
بايدن
، كنا نوزع الأسلحة والذخائر لفترة طويلة جدا دون حتى التفكير في الكميات التي نمتلكها".
وأضاف بارنيل: "أرى أن الرئيس الجديد قد تم انتخابه لكي نتمكن من وضع بلدنا في المقام الأول وحماية وطننا. جزء من عملنا هو تقديم بيانات للرئيس تمكنه من تقييم كمية الذخائر المتوفرة لدينا حاليا وأين كنا نرسلها. عملية التحليل هذه تجري الآن". (روسيا اليوم)
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