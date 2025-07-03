البنتاغون: إدارة بايدن أفرطت في إرسال الأسلحة لأوكرانيا

أكد أن انتخاب جاء لحماية مصالح البلاد وأن كانت ترسل الأسلحة إلى بلا رقيب، وعلى حساب الاحتياجات الأميركية من السلاح والذخيرة.

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واعترف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بأن كانت في عهد الرئيس السابق توزع الأسلحة دون تفكير مؤكدا أن هذا الأمر اختلف مع وصول الرئيس الحالي .

وردا على سؤال الصحفيين "هل تعتقد أن فتحت الباب فعليا أمام أوكرانيا وقالت لهم خذوا كل ما تريدون، دون مراقبة كميات الأسلحة المنقولة؟ هل هذا أحد الأسباب التي تدفعك لتفقد المخازن؟"، أجاب بارنيل: "أعتقد أنه في عهد إدارة ، كنا نوزع الأسلحة والذخائر لفترة طويلة جدا دون حتى التفكير في الكميات التي نمتلكها".وأضاف بارنيل: "أرى أن الرئيس الجديد قد تم انتخابه لكي نتمكن من وضع بلدنا في المقام الأول وحماية وطننا. جزء من عملنا هو تقديم بيانات للرئيس تمكنه من تقييم كمية الذخائر المتوفرة لدينا حاليا وأين كنا نرسلها. عملية التحليل هذه تجري الآن". (روسيا اليوم)