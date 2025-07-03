صحيفة إيرانية: ماذا لو كان وقف إطلاق النار خطة للقضاء على نظام طهران؟

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ذكرت صحيفة "كيهان لندن" أنه "عندما أعلن الرئيس الأميركي أنه تم الاتفاق على "وقف إطلاق نار كامل وشامل" لإنهاء الحرب القصيرة بين وإيران، كانت الطائرات لا تزال تحلق في سماء . في البداية، عارض ، عباس عراقجي، إعلان ، لكن إسرائيل سارعت إلى الاعتراف به وقبوله، وعندها قيل إن "حرب الاثني عشر يومًا" قد انتهت. وتفاخر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "وقف إطلاق النار " تم الاتفاق عليه بالتنسيق الكامل مع ترامب، وهو أحد المؤشرات المتعددة على أن هذا "وقف إطلاق النار" هو أداة تكتيكية وشخصية ومؤقتة صممها وأدارها ترامب ونتنياهو في إطار أهداف محددة. وبعد مرور أسبوع على انتهاء الأعمال العدائية بسرعة، من المهم أن ننظر عن كثب إلى الغموض والدوافع التي أحاطت بالاتفاق".وبحسب الصحيفة، "إن اتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية، التي اعتمدت لأول مرة في عام 1899 وتم مراجعتها في عام 1907، تعرّف "الهدنة" أو وقف الأعمال العدائية في المادة 36 بأنها تستند إلى اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف، في شكل مكتوب أو رسمي في طبيعته، مع وجود أحكام التنفيذ. في المقابل، يُعتبر وقف إطلاق النار أقل رسمية، ويستند إلى أفعال ميدانية. إن الهدف من وقف إطلاق النار عادة هو تقليل التوتر ووقف القتال للسماح بإنقاذ الجرحى، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، وتبادل الأسرى أو مرور الوسطاء عبر منطقة الحرب. والغرض من الهدنة هو إنهاء الأعمال العدائية رسميًا، أما وقف إطلاق النار فليس مُلزمًا قانونًا، على عكس الهدنة التي عادةً ما تُدوّن وتُشرف عليها أطراف ثالثة، ربما. وأخيرًا، والأهم من ذلك، أن وقف إطلاق النار مؤقت، بينما الهدنة مُقدمة لسلام نهائي".ورأت الصحيفة أنه "نظراً لهذه الاختلافات، فإن وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وإيران هش بطبيعته. ليس للجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات مع إسرائيل أو الحكومة الأميركية، ولم تُجرَ أي محادثات بينهما بشأن "وقف الأعمال العدائية". وهذا يدفعنا للتساؤل: ما الدافع وراء إعلان هذا "وقف إطلاق النار"؟"بحسب الصحيفة، "بما أن إسرائيل قبلت وقف إطلاق النار فور إعلان ترامب، وكانت قد صعّدت من حدة ضرباتها على إيران قبل 24 ساعة من إعلانه، فقد يُستنتج أن ذلك كان نتيجة ترتيبات مسبقة بين ترامب ونتنياهو، ويمكن أن تكون الدوافع :أولاً، إرهاق سلاح الجو الإسرائيلي. فبعد اثني عشر يومًا من القتال المتواصل، عانى سلاح الجو الإسرائيلي من ضغط شديد. فالرحلات اليومية للطائرات الحربية التي تصل إلى ثماني ساعات خلقت حاجة ملحة لراحة الطيارين، ولصيانة المعدات، وتوفير قطع الغيار.ثانيا، ذخيرة مستنفدة. احتاجت أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلية إلى إعادة بناء سريعة وإمدادات جديدة من الذخيرة والصواريخ الاعتراضية لمواجهة التهديدات الإيرانية. واعتُبر وقف إطلاق النار فرصةً لإعادة بناء القدرات الدفاعية"."ثالثاً، مطاردة خامنئي. كان الهدف الآخر من هذا التوقف هو الحصول على معلومات جديدة عن أماكن تواجد قادة النظام الإيراني، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، الذين قد يتم استهدافهم في الجولة المقبلة من العمليات.رابعاً، تعزيز ترامب. خلال حملته ، واصل ترامب التأكيد على أن لن تدخل حربًا أخرى في ولايته الرئاسية، وخاصة في . ربما كان دخول الولايات المتحدة فعليا في الحرب مع إيران وقصف منشآتها النووية، وخاصة منشأة فوردو، سببا في إثارة الاحتجاجات من جانب أنصار ترامب. ومن خلال الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ونظام طهران بعد 24 ساعة من دخول الحرب، يمكن لترامب أن يقدم مشاركته كدليل على القوة وتأكيد نظرية "تحقيق السلام من خلال القوة". وسيُمكّنه هذا أيضًا من تبرير أي عودة مستقبلية للانخراط بسهولة أكبر، سواءً أمام هذه الانتخابية أو أمام . ظاهريًا، ستكون لديه الأدلة التي تُثبت لهم أنه بذل كل ما يلزم للتوصل إلى اتفاق وتجنب الدخول في الحرب، لكن النظام المتمرد في طهران رفض ذلك".وبحسب الصحيفة، "من هنا يمكننا أن نستنتج أن وقف إطلاق النار هو تكتيك محتمل لتضليل النظام الإيراني، فبينما تستمتع طهران بـ"استراحة دبلوماسية"، تنشغل إسرائيل خلف الكواليس بالتحضير لجولة جديدة من الضربات. ولكن النظام الإيراني يستطيع أيضاً أن يستغل وقف إطلاق النار لصالحه، فيعتبره فرصة لإعادة تنظيم قواته المنهكة والمشتتة، والانخراط في تقييم الأضرار وإعادة بناء القدرات العسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن النظام يضم الإيرانيين العاديين بين أعدائه ويخشى أن يؤدي وضع الحرب إلى إثارة الاحتجاجات التي قد تخرج عن نطاق السيطرة، فإن وقف إطلاق النار يمنحه الفرصة لإعادة تنظيم قواته القمعية بما يتماشى مع السيناريوهات المحلية المتغيرة. بالنظر إلى كل هذا، يُعتبر وقف إطلاق النار، من الناحيتين القانونية والعملية، أمرًا بالغ الخطورة، فلا توجد وثيقة رسمية، والضامن الوحيد له، نوعًا ما، هو رئيس أميركي متقلب المزاج ومنحاز بوضوح لإسرائيل. قد يستأنف نتنياهو الضربات في أي لحظة، زاعماً حدوث استفزاز أو انتهاك من جانب طهران".وبحسب الصحيفة، "إذا استأنفت الولايات المتحدة وطهران محادثاتهما التي جرت في الأشهر الأخيرة، فمن المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة "وقف إطلاق النار" كورقة ضغط. فهي ستُبلغ الجانب الإيراني بأنها أوقفت إسرائيل، وأن دورها قد حان لتقديم تنازلات أو مواجهة أفعال إسرائيل الجامحة. في الواقع، يمكن وصف وقف إطلاق النار بأنه خداع استراتيجي مزدوج، فهو يُهيئ إسرائيل لمزيد من الضربات في حين يعمل على تهيئة أجواء نفسية وسياسية مناسبة لترامب، سواء على الساحة المحلية أو الدولية. تُدرك كلٌّ من إسرائيل وأميركا بقيادة ترامب أن نظام طهران قد ضعف بشدة بعد اثني عشر يومًا من الضربات، لا سيما تلك التي استهدفت قادةً عسكريين وأفراد أمن بارزين. لقد فقد هذا النظام هيبته بين مؤيديه في الداخل والخارج، إذ تبيّن أن ادعاءاته وتهديداته المبالغ فيها ليست سوى تباهي سخيف وتافه".وتابعت الصحيفة، "كما تآكلت صدقية خامنئي كقائد عسكري أكثر فأكثر، فرئيس نظام يتفاخر بالشهادة كإحدى قيمه الأساسية، يبدو، وهو يختفي في مخبأ، متعبًا وجبانًا. أصبح من الواضح أن النظام والحرس الثوري يعتمدان بشكل أساسي على قدراتهما في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ. وفي حين لا تزال إيران قادرة، من حيث المبدأ، على ضرب إسرائيل أو القواعد الأميركية، إلا أن إمداداتها من الأسلحة تراجعت بشدة وأصبحت أقل تهديدًا. سماء إيران مفتوحة، ويمكن للطائرات الإسرائيلية والأميركية الآن التحليق هناك بسهولة أكبر. كما وأظهرت أجهزة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) نفوذها داخل إيران وقدرتها على اختراق مراكز القيادة وتنفيذ عمليات متعددة ومعقدة وحتى تجنيد متعاونين محليين".وبحسب الصحيفة، "في هذه الأثناء، لم يظهر الإيرانيون أي دعم يذكر للنظام، وربما يُقرأ صمتهم لمدة 12 يوماً على أنه دعم ضمني للهجمات على نظام مكروه. تدرك إسرائيل والولايات المتحدة أن طهران أضعف مما كانت عليه قبل أسابيع، ومع ذلك، حتى لو كانت مجروحة، يرفض النظام الاستسلام، ويعيش على أيديولوجيته، ويأمل أن يتاح له الوقت لاستعادة قوته للرد. لكن هل يمكن أن يخدع هذا إسرائيل أو الولايات المتحدة؟"