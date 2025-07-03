فيديو يُظهر لحظة انفجار مخزن ألعاب نارية بكاليفورنيا

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ووقع الانفجار مساء الثلاثاء إثر اندلاع حريق في المستودع الواقع في إسبارتو، شمالي الولاية. أعلنت السلطات في ولاية الأميركية، الأربعاء، أن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين غداة انفجار وقع في مستودع للألعاب النارية وأسفر عن إصابة شخصين بجروح واندلاع حريق في المنطقة الريفية المجاورة.ووقع الانفجار مساء الثلاثاء إثر اندلاع حريق في المستودع الواقع في إسبارتو، شمالي الولاية.

وقالت في كاليفورنيا في بيان "لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين. يعمل المسعفون والمحقّقون بلا كلل مع مالك الموقع لتحديد مكانهم".



وأضافت أنّ "هذا النوع من الحوادث نادر جدا، إذ يتعيّن على هذا النوع من المنشآت الامتثال ليس فقط لقواعد كاليفورنيا الصارمة المتعلقة بالألعاب النارية، ولكن أيضا للقواعد الفيدرالية لتخزين المتفجرات".

ووفقا للسلطات، فإنّ حياة الجريحين اللذين نقلا إلى المستشفى ليست في خطر.



ولا يزال عناصر الإطفاء عاجزين عن دخول المستودع بسبب وجود ألعاب نارية فيه يمكن أن تنفجر. (سكاي نيوز عربية)