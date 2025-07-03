Advertisement

عربي-دولي

فيديو يُظهر لحظة انفجار مخزن ألعاب نارية بكاليفورنيا

Lebanon 24
03-07-2025 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1386081-638871330697103613.png
Doc-P-1386081-638871330697103613.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الأربعاء، أن 7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين غداة انفجار وقع في مستودع للألعاب النارية وأسفر عن إصابة شخصين بجروح واندلاع حريق في المنطقة الريفية المجاورة.
Advertisement

ووقع الانفجار مساء الثلاثاء إثر اندلاع حريق في المستودع الواقع في إسبارتو، شمالي الولاية.
 
وقالت مديرية الإطفاء في كاليفورنيا في بيان "لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين. يعمل المسعفون والمحقّقون بلا كلل مع مالك الموقع لتحديد مكانهم".

وأضافت أنّ "هذا النوع من الحوادث نادر جدا، إذ يتعيّن على هذا النوع من المنشآت الامتثال ليس فقط لقواعد كاليفورنيا الصارمة المتعلقة بالألعاب النارية، ولكن أيضا للقواعد الفيدرالية لتخزين المتفجرات".
 
ووفقا للسلطات، فإنّ حياة الجريحين اللذين نقلا إلى المستشفى ليست في خطر.

ولا يزال عناصر الإطفاء عاجزين عن دخول المستودع بسبب وجود ألعاب نارية فيه يمكن أن تنفجر. (سكاي نيوز عربية) 
 
مواضيع ذات صلة
مقتل 19 شخصاً وجرح أكثر من 40 في انفجار مخزن أسلحة للحوثيين شمال شرق صنعاء
lebanon 24
03/07/2025 13:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند.. مصرع 5 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية
lebanon 24
03/07/2025 13:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الجيش فكك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح جنوب الليطاني
lebanon 24
03/07/2025 13:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو جديد... شاهدوا لحظة تحطم الطائرة الهنديّة
lebanon 24
03/07/2025 13:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2025-07-03
06:25 | 2025-07-03
06:21 | 2025-07-03
06:15 | 2025-07-03
05:37 | 2025-07-03
05:34 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24