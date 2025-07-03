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عربي-دولي
بعد دعوات ضم الضفة الغربية لإسرائيل.. هذا ما قاله ابو الغيط
Lebanon 24
03-07-2025
|
02:47
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دان
الأمين العام
لجامعة
الدول العربية
، أحمد أبو الغيط، تصريحات وزير العدل
الإسرائيلي
، ياريف ليفين، التي تنادي بضم
الضفة الغربية
استغلالاً للظرف الحالي، واصفا اياها بالخطيرة وغير المسؤولة.
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واعتبر أبو الغيط أن التصريحات الصادرة عن مسؤول في الحكومة
الإسرائيلية
تعكس توجهات خطيرة، مؤكدا أن
إسرائيل
غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأية قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي إلى دوامة لا تنتهي من العنف.
وشدد أبو الغيط على أن ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف
في إسرائيل
، وأن
المجتمع الدولي
مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة.
كما أكد الأمين العام للجامعة العربية على أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات
الأمم المتحدة
، فضلا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعا من "البلطجة السياسية" والالتفاف على كافة القيم والأعراف الدولية.
وكان وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، قد قال "إن الوقت قد حان لإسرائيل كي تضم الضفة الغربية"، وذلك خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان.
وشدد ليفين، على أن قضية ضم الضفة الغربية يجب أن تكون على رأس قائمة الأولويات الإسرائيلية، بحسب تعبيره.
فيما عبرت الرئاسة
الفلسطينية
، الأربعاء، عن رفضها لدعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة، وقالت إنها تأتي في سياق "حرب شاملة" على الشعب الفلسطيني و"ستُبقي المنطقة على فوهة بركان".
كما أكدت الرئاسة الفلسطينية "رفضها الكامل" لتلك الدعوات التي قالت إنها "تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت جميعها على ضرورة زوال
الاحتلال
من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".
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