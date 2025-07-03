بعد دعوات ضم الضفة الغربية لإسرائيل.. هذا ما قاله ابو الغيط



Advertisement

واعتبر أبو الغيط أن التصريحات الصادرة عن مسؤول في الحكومة تعكس توجهات خطيرة، مؤكدا أن غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأية قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي إلى دوامة لا تنتهي من العنف. دان لجامعة ، أحمد أبو الغيط، تصريحات وزير العدل ، ياريف ليفين، التي تنادي بضم استغلالاً للظرف الحالي، واصفا اياها بالخطيرة وغير المسؤولة.واعتبر أبو الغيط أن التصريحات الصادرة عن مسؤول في الحكومة تعكس توجهات خطيرة، مؤكدا أن غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأية قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي إلى دوامة لا تنتهي من العنف.

وشدد أبو الغيط على أن ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف ، وأن مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة.



كما أكد الأمين العام للجامعة العربية على أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات ، فضلا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعا من "البلطجة السياسية" والالتفاف على كافة القيم والأعراف الدولية.



وكان وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، قد قال "إن الوقت قد حان لإسرائيل كي تضم الضفة الغربية"، وذلك خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان.



وشدد ليفين، على أن قضية ضم الضفة الغربية يجب أن تكون على رأس قائمة الأولويات الإسرائيلية، بحسب تعبيره.



فيما عبرت الرئاسة ، الأربعاء، عن رفضها لدعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة، وقالت إنها تأتي في سياق "حرب شاملة" على الشعب الفلسطيني و"ستُبقي المنطقة على فوهة بركان".



كما أكدت الرئاسة الفلسطينية "رفضها الكامل" لتلك الدعوات التي قالت إنها "تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت جميعها على ضرورة زوال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية".