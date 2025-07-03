غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.. واستشهاد العشرات

Advertisement

استشهد 63 مواطنا فلسطينيا، منذ ، إثر قصف إسرائيلي مناطق متفرقة من ، وفق إعلام فلسطيني.ونقلت والمعلومات (وفا) عن المصادر قولها إن "من بين 28 مواطنا برصاص كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية وسط وجنوب القطاع".ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 13 شهيدا بعدما قصفت مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة".وأشار إلى "استشهاد 8 مواطنين وإصابة أكثر من 50 في قصف الاحتلال خيمة في مواصي " ، لافتا إلى "استشهاد 6 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم جنوبي مدينةغزة".وأفاد المركز بـ"استشهاد 3 مواطنين جراء استهداف بقذيفة مدفعية أطلقها الاحتلال على دوار "، كاشفا عن وصول و3 إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني بعد استهدافهم بقصف إسرائيلي بالقرب من رعاية شمال غزة.واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف في حارة المجايدة في مواصي خان يونس.(سكاي نيوز)