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غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.. واستشهاد العشرات

Lebanon 24
03-07-2025 | 04:19
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استشهد 63 مواطنا فلسطينيا، منذ فجر اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة ، وفق إعلام فلسطيني.
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ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن "من بين الشهداء 28 مواطنا برصاص الاحتلال كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية وسط وجنوب القطاع".

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 13 شهيدا بعدما قصفت مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين غربي مدينة غزة".

وأشار إلى "استشهاد  8 مواطنين وإصابة أكثر من 50 في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس" ، لافتا إلى "استشهاد 6 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم جنوبي مدينةغزة".

وأفاد المركز بـ"استشهاد 3 مواطنين جراء استهداف بقذيفة مدفعية أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على دوار بيت لاهيا الغربي"، كاشفا عن وصول شهيد و3 إصابات إلى مستشفى السرايا الميداني بعد استهدافهم بقصف إسرائيلي بالقرب من رعاية جباليا شمال غزة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في حارة المجايدة في مواصي خان يونس.(سكاي نيوز)
 
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