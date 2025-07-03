حرب الظل: كيف تسلل الموساد الإسرائيلي إلى أجهزة الأمن الإيرانية؟

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والآن، بعد 12 يوماً من الحرب وموجة الهجمات التي استهدفت قادة الحرس الثوري الإسلامي داخل ، فإن أحد الأسئلة الأكثر إلحاحاً هو: "كيف تسلل العدو إلى هذا الحد؟"في 13 حزيران، استهدفت سلسلة من الهجمات عددا من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في عمق الأراضي .ورغم أن الضربة كانت واحدة من أقوى الضربات الاستخباراتية والعسكرية التي وجهت إلى الجمهورية الإسلامية على الإطلاق، فإن المسؤولين لم يقدموا حتى الآن تفسيرا واضحا للفشل الاستخباراتي ــ واكتفت إيران باعتقال أفراد على المستوى المحلي فقط.وقد أدى هذا الافتقار إلى الشفافية الرسمية إلى حالة واسعة النطاق من الارتباك والتكهنات وردود الفعل العامة القوية.ما حدث صباح الثالث عشر من حزيران أظهر هيمنة الاستخباراتية على إيران. فمفهوم "التسلل"، الذي طالما استخدمه مسؤولو الجمهورية الإسلامية شعارًا أو تحذيرًا، أصبح الآن واقعًا باهظ التكلفة.في عام 2007، شكل اغتيال الفيزيائي النووي أردشير حسين بور بداية لسلسلة من الحوادث التي نسبت فيما بعد إلى الموساد.وقال الطبيب الشرعي إن سبب الوفاة هو التسمم بالغاز، لكن روايات لاحقة، بما في ذلك من وزير العلوم السابق مصطفى معين، كشفت أن المخابرات الإسرائيلية كانت وراء القتل وأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية حاولت إخفاء الحقيقة.في عام 2009، قُتل مسعود عند مدخل منزله. وفي عام 2010، اغتيل مجيد شهرياري في شارع آرتش بطهران. وبعد عام، قُتل داريوش رضائي نجاد بالرصاص، وبعد أشهر قُتل مصطفى أحمدي روشن بالقرب من جسر سيد خندان بطهران.وقال رامين مهمانبرست المتحدث باسم في ذلك الوقت في تفسيره الأولي: "في التحقيقات الأولية، تظهر علامات الخبث من المثلث المكون من النظام الصهيوني وأميركا والعملاء المأجورين في إيران في هذا الحادث الإرهابي".ونسب البعض في الجمهورية الإسلامية الاغتيالات إلى الموساد، وبدأوا في البحث عن عملائه في إيران.اعتقلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية شخصًا يُدعى مجيد جمالي فاشي بتهمة اغتيال علي محمدي، وأعدمته لاحقًا. لكن سرعان ما ظهرت تقارير تُشير إلى أن اعترافه انتُزع بالإكراه، وأن وثائق قضيته تلاعب بها مسؤولون أمنيون.لم تكن هذه حادثة معزولة. ففي عام 2012، أصدرت وسائل إعلام الجمهورية الإسلامية فيلمًا وثائقيًا مدته 38 دقيقة بعنوان "نادي الإرهاب"، يُظهر دور الحرس الثوري الإيراني في اعتقال جميع العملاء المتهمين باغتيال العلماء النوويين.عرض الفيلم الوثائقي 13 مشتبهًا اعترفوا بالتجسس. وكشف أحدهم، مازيار إبراهيمي، بعد سنوات من إطلاق سراحه، أنه تعرض لتعذيب شديد لإرغامه على الاعتراف.قال إبراهيمي لإيران واير: "يبدأون بالتحرش النفسي، ثم، حسب هدفهم، يبدأون بالتعذيب الجسدي حتى تقول وتكتب ما يريدونه". وأضاف: "إلى جانب ما يقولونه لتعذيب روحك وإهانتك وإذلالك، يفعلون كل شيء بجسدك. لا يهم إن كان جلدك مسلوخًا أو عظامك مكسورة. يضربونك حتى تعترف أخيرًا".قال إبراهيمي: "اعترفتُ كي لا يضربوني بالكابلات ويعذبوني مجددًا. كانوا يضعونني على سرير ويضربونني بالكابلات قدر استطاعتهم. كانوا يضحكون ويقولون: ساقاكِ أصبحتا بحجم رأسكِ".على الرغم من ذلك، حظي الفيلم الوثائقي بإشادة العديد من مسؤولي الجمهورية الإسلامية. وصرح رمضان شريف، مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني آنذاك، قائلاً: "أظهر الفيلم الوثائقي القيّم "نادي الإرهاب" أساليب اصطياد فرائس النظام الصهيوني للتجسس والعمليات الإرهابية".ولم تكن الحكومة الإسرائيلية والموساد وحدهما من قاما بعمليات الاغتيال.وفي عام 2010، اتخذ التسلل منعطفاً جديداً مع إدخال برنامج ستوكسنت الخبيث إلى المنشآت النووية الإيرانية.تم تطوير البرنامج الخبيث بشكل مشترك من قبل وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية، وكان مصممًا لتخريب أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، ونجح في التسبب في أضرار تقنية كبيرة لفترة من الوقت.في البداية، قلل المسؤولون الإيرانيون من أهمية الحادث، واعتبروه "حرباً ناعمة"، حتى أنهم أعلنوا أنه لم يلحق أي ضرر بالبرنامج النووي.وقال حيدر مصلحي وزير الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية آنذاك: "إن هيمنتنا على الشبكات الافتراضية حرمت الأعداء من أي فرصة للعمل في هذا المجال".لكن مع مرور الوقت، تم قبول هذا الهجوم باعتباره حقيقيا، حتى أن المصادر الداخلية اعترفت به باعتباره فشلا استخباراتيا كبيرا.خلال هذه الفترة، أصبحت جماعة تُعرف باسم "الدائرة المنحرفة" محور اتهامات بالتسلل. واستُهدف حلفاء أحمدي نجاد المقربون، وخاصة نائبه، إسفنديار رحيم مشائي، في أفلام وثائقية أمنية وبرامج تلفزيونية.ورغم أنه لم يتم تأكيد أي ارتباط مباشر بين هذه المجموعة والموساد بشكل رسمي، إلا أن كثيرين اعتبروا ذلك بمثابة بداية لصراع أمني داخلي داخل الجمهورية الإسلامية.عندما تولى حسن روحاني رئاسة الجمهورية، كانت التوقعات عالية بشأن الدبلوماسية والحد من التهديدات الخارجية. ومع ذلك، في عهده، وقعت إحدى أخطر الاختراقات الاستخباراتية - سرق الموساد الأرشيف النووي الإيراني.في عام 2018، زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن عملاء الموساد سرقوا آلاف الوثائق السرية الإيرانية من مستودع في منطقة تورقوز آباد بطهران. ويُزعم أن الوثائق تضمنت تفاصيل خطط لبناء خمسة رؤوس نووية على الأقل.في البداية، رفض المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم عباس عراقجي، الحادث واعتبروه "دعاية" أو "سخرية من نتنياهو". لكن مع مرور الوقت، أقرّ كبار المسؤولين، مثل روحاني ومحسن رضائي، بالاختراق.واعترف رضائي بأن "هذا المستوى من التسلل يكشف عن خروقات أمنية خطيرة". وبحسب التقارير، شملت المواد المسروقة 55 ألف صفحة و55 ألف ملف رقمي آخر موزعة على 183 قرصًا مدمجًا.وبعد فترة وجيزة، وجهت سلسلة من الانفجارات في منشأة نطنز النووية واغتيال محسن فخري زاده ضربات جديدة لمزاعم الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية.في عام 2021، قال فريدون عباسي، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان آنذاك، إن "خمسة انفجارات كبيرة وقعت في مواقع نطنز النووية، إلى جانب العديد من الحوادث الأصغر".اغتيل محسن فخري زاده، الشخصية المحورية في البرنامج النووي الإيراني، في تشرين الثاني 2020 بسلاح آلي يتم التحكم فيه عن بُعد، دون أن يدخل المهاجمون البلاد. وبحسب ما ورد، استغرقت العملية ثلاث دقائق فقط.أطلق نظام إطلاق النار، المُثبّت على سيارة نيسان، 13 رصاصة من مسافة 150 مترًا، باستخدام الذكاء الاصطناعي والتوجيه عبر الأقمار الصناعية. اعتبره العديد من أعضاء البرلمان عملية إسرائيلية.وكتب محسن رضائي إلى الرئيس روحاني: "إن استمرار مثل هذه الإجراءات يدل على فشل أجهزة الاستخبارات في البلاد".وقال حسين علائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، إن "إسرائيل تنفذ عمليات داخل إيران، بما في ذلك اغتيال العلماء، منذ أكثر من عقد من الزمان".حتى علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، قال: "نظرًا لأن هذه الحوادث أصبحت متكررة جدًا على مدى السنوات العشرين الماضية، لم يتم التعامل معها على محمل الجد بما فيه الكفاية، وهذه المرة نجحت".تناقض تعليقه مع تصريحه السابق الصادر عام 2017: "لا يوجد أي تهديد أمني في البلاد ضد أي مسؤول في الجمهورية الإسلامية. أنا مسؤول أمن بلدي. كان ذلك في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان مجاهدو خلق يغتالون".وقد سلط التناقض بين هذه التصريحات، والتي صدرت بفارق ثلاث سنوات فقط، الضوء على مدى تسلل الموساد إلى أجهزة الأمن في البلاد.وأصبح عمق هذا التسلل أكثر وضوحا في حزيران 2021، عندما زعم محمود أحمدي نجاد في مقابلة فيديو أن المسؤول الأعلى رتبة عن مواجهة الجواسيس الإسرائيليين داخل وزارة الاستخبارات "كان هو نفسه جاسوسا إسرائيليا".كشف هذا التصريح عن خلاف متزايد بين وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري الإسلامي حول السيطرة على رواية الأمن القومي.وقد سلطت قضية الناشطين البيئيين، ومن بينهم كافوس سيد إمامي الذي توفي في السجن، الضوء بشكل أكبر على هذا الانقسام الداخلي.وفي حين نفت وزارة الاستخبارات اتهامات التجسس، وصفت استخبارات الحرس الثوري الإيراني النشطاء بأنهم عملاء للموساد.وزعم المدعي العام في طهران أيضًا أن هؤلاء الأفراد قاموا بمراقبة البرنامج الصاروخي الإيراني ومرروا معلومات سرية إلى كيانات أجنبية.ومع وصول إدارة إبراهيم رئيسي إلى السلطة، أصبحت الرواية الرسمية حول "التسلل" أكثر تطرفا على نحو متزايد.حاولت الحكومة تصوير نفسها على أنها تتصدى بفعالية للموساد، مدعيةً أنها وجهت ضربات استخباراتية قاصمة للمنظمة. ومع ذلك، استمرت العمليات الإسرائيلية.في حزيران 2022، اغتيل حسن صياد خدايي، عضو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في طهران.زعمت إسرائيل أنه ينتمي إلى وحدة فيلق القدس 840، المسؤولة عن العمليات الخارجية. لاحقًا، أعلنت السلطة القضائية إعدام محسن لانغرنشين، المتهم بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي لعملية الاغتيال، في وقت سابق من هذا العام.وبعد فترة وجيزة، تمت إقالة حسين طائب، الذي قاد منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني لمدة 13 عامًا تقريبًا، من منصبه وتعيينه مستشارًا للقائد العام للحرس الثوري الإيراني.وفسر كثيرون هذه الخطوة على أنها إشارة إلى عدم الرضا عن تعامله مع عمليات التخريب والاغتيالات المرتبطة بإسرائيل.وقد اعتبر البعض تعيين محمد كاظمي، الرئيس السابق لجهاز حماية الاستخبارات في الحرس الثوري الإسلامي، خلفاً لتايب بمثابة تحول استراتيجي نحو التركيز بشكل أعمق على التسلل ومكافحة التجسس.وعلى الرغم من الاعتقالات العديدة والتطورات الأمنية التي أوردتها الرسمية بعد إقالة طائب، أعلن وزير الاستخبارات إسماعيل الخطيب في 24 تموز 2024 ــ بعد وفاة رئيسي في حادث تحطم مروحية ــ أن تفكيك شبكة تسلل الموساد هو الإنجاز الأكثر أهمية للحكومة، واصفا إياه بأنه "نقطة التحول في أداء وزارة الاستخبارات في عهد رئيسي".ومع ذلك، وعلى الرغم من مزاعم النجاح الرسمية، فإن الهجوم واسع النطاق الذي شنته إسرائيل ف حزيران 2025 كشف أن عملاء الموساد ما زالوا متمركزين داخل البنية التحتية للاستخبارات الإيرانية. (iran wire)